Deniz Zeyrek: Erdoğan, Arınç'tan rahatlıkla vazgeçilebilirdi

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Bülent Arınç’ı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifaya götüren sürece dair bir köşe yazısı kaleme aldı. Zeyrek, Arınç ve iki AK Partilinin daha başına gelenleri aktararak “Bakın göreceksiniz parti içindeki reform yanlısı deneyimli isimlerin bir süre daha sessizliğe bürünmesine neden olacak” dedi.

Zeyrek, bugünkü köşe yazısında şunları yazdı:

TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, benim de soru sorduğum televizyon söyleşisinden önce başına gelebilecekleri tahmin ediyordu. Söyleyeceklerinin iktidar ortağı MHP'yi de parti içindeki şahin kesimi de rahatsız edeceğinin farkındaydı. Bir tercih yapmak zorundaydı. Ya sorulara politik, suya sabuna dokunmayan cevaplar verecekti, ya da “hukukçu kimliğinin” gerektirdiği gibi konuşacaktı. O ikinciyi seçti.

Öyle anlaşılıyor ki Arınç, (çok iyi tanıdığını sandığı) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın reformlar konusunda ciddi olduğunu, olası bir tartışmada kendisine destek vereceğini düşünüyordu. Söyleşi sırasında iki kez “Ben de Erdoğan da adaletin yanındayız” cümlesini kurması da bu düşüncesinden kaynaklanıyordu. Ancak Erdoğan için Bahçeli vazgeçilmezdi ve Arınç'tan rahatlıkla vazgeçilebilirdi. Öyle de oldu.

Bakın göreceksiniz: Arınç'ın, AK Parti'nin eski Diyarbakır milletvekilleri Ali İhsan Arslan ile Galip Ensarioğlu'nun yaşadıkları, parti içindeki reform yanlısı deneyimli isimlerin bir süre daha sessizliğe bürünmesine neden olacak.AK Parti, “15 Temmuz kimyamızı bozdu, can havliyle FETÖ’nün yargıdaki taktiklerini kullandık” diyen eski Diyarbakır milletvekili M. İhsan Arslan’ı disipline sevk etmişti.

Galip Ensarioğlu hakkında da ihbar üzerine 2015 yılında Diyarbakır’da bir YPG'linin taziyesine katıldığı gerekçesiyle "terör" soruşturması başlatılmıştı.

