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Deniz Zeyrek: Birileri sizi fena kandırmış Tevfik Bey
Deniz Zeyrek, bugünkü köşe yazısında İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu’nun tramvay açıklamalarını ele aldı.
GÜNDEM 04.01.2021, 07:37
Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu’nun şehirde açılan tramvay hattına yönelik ifadelerini eleştirdi.
Göksu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın "Alibeyköy Tramvayı 2019 Mart'ta hazırdı ama seçim dönemi diye açmadık" yorumunu yapmıştı.
Zeyrek, bugünkü köşe yazısında Göksu’nun ifadeleri hakkındaki tartışmaları yazdı:
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın Alibeyköy-Cibali bölümü 1 Ocak günü açıldı. Açılış töreninden sonra açıklama yapan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, hattı kendilerinin tamamladığını ama seçim öncesinde yanlış anlaşılır diye hizmete açılmadığını söyledi. Bu da “kim yaptı” tartışması başlattı.
Bu tartışmayla ilgili canlı tanıklığımı sizinle paylaşmak istiyorum.
2020'nin Ağustos ayında bir tanıdığımla görüşmek için o projenin merkez şantiyesini ziyaret etmiş, bu vesileyle de inşaatı görme şansı bulmuştum.
Haber yapma olasılığı dolayısıyla bazı fotoğraflar çektiğini aktaran Zeyrek, yazısında şu ifadeleri kullandı:
Gördüğünüz gibi, hat Ağustos 2020'de dahi inşaat halindeydi. Üstelik bazı bölümleri çökme nedeniyle su altında kalmıştı. Proje mühendisleri, bu sorunu gidermek için bazıları 60 metreyi bulan 2 bin yer altı beton kazık kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi. Yapılmak zorunda kalınan bu müdahaleyi anlamak için lütfen gözünüzde 2 bin ayaklı 50-60 metre yüksekliğinde bir viyadük düşünün. Bolu tüneli öncesindeki büyük viyadüğe benzemiyor mu? Kendi gözlerimle gördüğüm bir durum hakkında Tevfik Bey'e üzülerek söylemek durumundayım:
Seçimden önce “hattın açılışa hazır olduğu” konusunda birileri sizi fena kandırmış.
Göksu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın "Alibeyköy Tramvayı 2019 Mart'ta hazırdı ama seçim dönemi diye açmadık" yorumunu yapmıştı.
Zeyrek, bugünkü köşe yazısında Göksu’nun ifadeleri hakkındaki tartışmaları yazdı:
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın Alibeyköy-Cibali bölümü 1 Ocak günü açıldı. Açılış töreninden sonra açıklama yapan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, hattı kendilerinin tamamladığını ama seçim öncesinde yanlış anlaşılır diye hizmete açılmadığını söyledi. Bu da “kim yaptı” tartışması başlattı.
Bu tartışmayla ilgili canlı tanıklığımı sizinle paylaşmak istiyorum.
2020'nin Ağustos ayında bir tanıdığımla görüşmek için o projenin merkez şantiyesini ziyaret etmiş, bu vesileyle de inşaatı görme şansı bulmuştum.
Haber yapma olasılığı dolayısıyla bazı fotoğraflar çektiğini aktaran Zeyrek, yazısında şu ifadeleri kullandı:
Gördüğünüz gibi, hat Ağustos 2020'de dahi inşaat halindeydi. Üstelik bazı bölümleri çökme nedeniyle su altında kalmıştı. Proje mühendisleri, bu sorunu gidermek için bazıları 60 metreyi bulan 2 bin yer altı beton kazık kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi. Yapılmak zorunda kalınan bu müdahaleyi anlamak için lütfen gözünüzde 2 bin ayaklı 50-60 metre yüksekliğinde bir viyadük düşünün. Bolu tüneli öncesindeki büyük viyadüğe benzemiyor mu? Kendi gözlerimle gördüğüm bir durum hakkında Tevfik Bey'e üzülerek söylemek durumundayım:
Seçimden önce “hattın açılışa hazır olduğu” konusunda birileri sizi fena kandırmış.
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