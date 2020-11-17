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Deniz yolculuğunda HES kodu zorunluluğu
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında HES kodu olmadan seyahat yapılamayacak.
GÜNDEM 17.11.2020, 23:42
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile yapılacak.
Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında ek önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Çanakkale'de de deniz ulaşımıyla ilgili yeni bir karar alındı.
Kentte, boğaz ve adalar hattında yolculuk yapacak vatandaşlardan gemilere binişlerde HES kodu istenecek.
Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında ek önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Çanakkale'de de deniz ulaşımıyla ilgili yeni bir karar alındı.
Kentte, boğaz ve adalar hattında yolculuk yapacak vatandaşlardan gemilere binişlerde HES kodu istenecek.
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