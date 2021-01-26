Dengeler değişiyor mu? Seçimlerde yüzde 10 barajı aşağı çekilecek

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugün köşesinde "Sutre gerisine yığınak dönemi" başlıklı yazısında seçim kanununda yapılması planlanan değişikliklerle ilgili dikkat çeken ifadelere yer verdi. TBMM’nin bir aylık aranın ardından tekrar çalışmaya başlayacağını hatırlatan Sarıkaya, “İttifak ilişkilerinin yeniden şekillenmesinden tutun da bundan böyle seçimlerin işleyişinin nasıl yürüyeceğine kadar birçok konu bu dönemde açıklığa kavuşacak." dedi.



Muharrem Sarıkaya, "Yıllardır tartışılan yüzde 10 barajı da öyle görünüyor ki bu dönemde ilk kez aşağı çekilecek; belki de ortadan tamamen kalkacak." diye yazdı. Sarıkaya, "Sutre gerisine yığınak dönemi" başlıklı yazısının bir bölümünde şunları ifade etti:



"Belki de büyük şehirlerdeki seçim bölgelerini daha daraltan, çok sayıdaki bölge sistemine geçilecek…

Yeni seçim sisteminin nasıl şekilleneceği ve barajın hangi düzeyde kalacağı ittifak içinde olmayan partiler arasında işbirliğine de yol açabilir.

Çünkü düşük oy oranlarına sahip partilerin hiçbiri daraltılmış bölge sistemini istemiyor.

Bu da AK Parti ile MHP’nin ya da CHP ile İYİ Parti’nin konuya yaklaşımlarını farklılaştırıyor.

Ayrıca Türkiye barajının ittifak yapacak partilere uygulanması da bir başka kırılmaya yol açıyor…

MHP’nin önerdiği bu sistemin hayata geçmesi halinde örneğin BBP parti kimliği ile Cumhur İttifakı içinde yer alamaz hale geliyor.

Çünkü Türkiye barajı %5’e indirilse dahi, partilerin aldığı oy bu orana ulaşmamış ise ittifaka katılmaları imkânsız olacak."



