Demokrat Parti lideri Uysal'dan AK Parti'ye FETÖ çıkışı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti hakkında sert tepkide bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in cumhurbaşkanı olduğu dönemdeki tutumunu eleştirmesine karşı çıkan Uysal, sosyal medya hesabından eleştirilerde bulundu.

Twitter'dan Cumhurbaşkanı Demirel hakkında açıklama yapan ve FETÖ'nün devleti ele geçirme planı üzerinden AK Parti'nin hesap vermesi gerektiğini savunan Uysal, şu ifadeleri kullandı:

"AKP önce FETÖ ile işbirliği içinde ‘devleti ele geçireceğiz’ diyerek devleti çökertmenin hesabını versin.

AKP, bir gün elbet yıkım mühendisliği ile T.C Devletini getirdikleri yerin hesabını bu millete verecektir.

Cumhurbaşkanımız, liderimiz Süleyman Demirel’in demokrasi mücadelesi bu mühtedi demokratların mücadelesi gibi 3 günlük zindan mazisinden ibaret değil, bedeli Yassıada’da, İmralı’da idam sehpalarında, Hamzakoy’da, Zincirbozan’da ödene ödene gelmiş bir mücadeledir."



Şimdi Akp Genel başkan Yardımcısı Mahir Ünal tevil götürmez bir zırvalık kabilinden lafazanlıkla ülkenin yuvarlandığı çukuru zihin bulandırarak örtme çaresizliğini dışa vurmuş.

— Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) January 17, 2021



Şimdi Akp Genel başkan Yardımcısı Mahir Ünal tevil götürmez bir zırvalık kabilinden lafazanlıkla ülkenin yuvarlandığı çukuru zihin bulandırarak örtme çaresizliğini dışa vurmuş. — Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) January 17, 2021

