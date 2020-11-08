Demirtaş, "Albayrak'ın istifası çözüm değil" dedi; '5 sorun' sıraladı
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Profesör Özgür Demirtaş, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmasının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.
GÜNDEM 08.11.2020, 21:15
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Profesör Özgür Demirtaş, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sorun bakan değil, sorun; adalet reformu, para politikası reformu, eğitim reformu, toplum olarak ayrışmanın engellenmesi, güçler ayrılığı konularındaki eksiklik" yorumunu yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bugün akşam saatlerinde 'sağlık sorunlarını' öne sürerek siyaseti ve bakanlık görevini bıraktığını duyurdu.
Albayrak'ın istifa kararını Twitter hesabından değerlendiren Prof. Demirtaş'ın açıklaması şöyle:
Sayın Bakan istifa etti ise eğer, bu çözüm değil. Herkesin kendisine yüklenmesi de sorunu görmemekle alakalı. Sorun Bakan değil. Sorun:1)Adalet reformu2)Para politikası reformu3)Eğitim reformu4)Toplum olarak ayrışmanın engellenmesi5)Güçler ayrılığıkonularındaki eksiklik.
— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 8, 2020
Sayın Bakan istifa etti ise eğer, bu çözüm değil. Herkesin kendisine yüklenmesi de sorunu görmemekle alakalı. Sorun Bakan değil.
Sorun:
1)Adalet reformu
2)Para politikası reformu
3)Eğitim reformu
4)Toplum olarak ayrışmanın engellenmesi
5)Güçler ayrılığı konularındaki eksiklik.
Sayın Bakan istifa etti ise eğer, bu çözüm değil. Herkesin kendisine yüklenmesi de sorunu görmemekle alakalı. Sorun Bakan değil. Sorun:1)Adalet reformu2)Para politikası reformu3)Eğitim reformu4)Toplum olarak ayrışmanın engellenmesi5)Güçler ayrılığıkonularındaki eksiklik. pushfn('ads'); — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 8, 2020
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bugün akşam saatlerinde 'sağlık sorunlarını' öne sürerek siyaseti ve bakanlık görevini bıraktığını duyurdu.
Albayrak'ın istifa kararını Twitter hesabından değerlendiren Prof. Demirtaş'ın açıklaması şöyle:
Sayın Bakan istifa etti ise eğer, bu çözüm değil. Herkesin kendisine yüklenmesi de sorunu görmemekle alakalı. Sorun Bakan değil. Sorun:1)Adalet reformu2)Para politikası reformu3)Eğitim reformu4)Toplum olarak ayrışmanın engellenmesi5)Güçler ayrılığıkonularındaki eksiklik.
— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 8, 2020
Sayın Bakan istifa etti ise eğer, bu çözüm değil. Herkesin kendisine yüklenmesi de sorunu görmemekle alakalı. Sorun Bakan değil.
Sorun:
1)Adalet reformu
2)Para politikası reformu
3)Eğitim reformu
4)Toplum olarak ayrışmanın engellenmesi
5)Güçler ayrılığı konularındaki eksiklik.
Sayın Bakan istifa etti ise eğer, bu çözüm değil. Herkesin kendisine yüklenmesi de sorunu görmemekle alakalı. Sorun Bakan değil. Sorun:1)Adalet reformu2)Para politikası reformu3)Eğitim reformu4)Toplum olarak ayrışmanın engellenmesi5)Güçler ayrılığıkonularındaki eksiklik. pushfn('ads'); — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 8, 2020
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