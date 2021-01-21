Demirel yıllar sonra nasıl çark etti? Demirel'in o cümlesi neydi?

Süleyman Demirel... Nam-ı diğer 'baba' Morrison Demirel... Demirel geçmişte sarf ettiği hangi cümlesinden yıllar sonra çark etti. Gazeteci-yazar Ertuğrul Özkök, siyasetçi ve gazetecilere yönelik son saldırıları ele aldı ve eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in bir cümlesine atıf yaptı.

Peki, neydi o cümle? Demirel o cümlesindeki manadan neden vazgeçti?

Özkök'ün Hürriyet'teki köşesinden bir bölüm şöyle:



"Demirel'in yıllar sonra 'yanlış oldu' dediği cümle...

Bugünlerde samimi bir MHP’li dostumla karşılaşırsam ona bir cümleyi hatırlatacağım...

Rahmetli Demirel’in bütün hayatı boyunca silemediği o cümleyi... Çünkü Türk siyasi tarihine geçmiş hiçbir cümlenin akıbeti bu kadar trajik olmamıştır.

Demirelin yıllar sonra yanlış oldu dediği cümle

O MHP’li dostuma diyeceğim ki...

“Rahmetli Demirel geçmişteki bütün cümlelerinin hesabını tarihe verdi. Ama bir cümlesi var ki...

İşte onun hesabını ancak tarihi bir itirafla verebildi...

O cümle de şuydu:

“Bana sağcılar suç işliyor dedirtemezsiniz...”*Demirel’in Türk siyasetinin duvarlarına asılı çok cümlesi vardır...

Mesela, “Yollar yürümekle aşınmaz” cümlesi, onun vurdumduymazlığının simgesi olarak yıllar boyunca ağızdan ağıza yayıldı...

Ama bugün demokrasinin bir hoşgörü ve özgürlük vecizesi haline geldi...*Mesela, “Dün dündür, bugün bugün” cümlesi, yıllarca siyasi oportünizmin ilahi ifadesi olarak yerden yere vuruldu, ama bugün geçmişi unutup ileri bakmanın ve siyasi pragmatizmin atasözü haline geldi...*Ama bir cümle var ki...“Bana sağcılar suç işliyor dedirtemezsiniz” cümlesi, işte o cümle tarih önünde hiçbir olumlu metamorfoza uğramadı.

Hep fanatik taraftarlığın ve gözü kör etmiş bir militanlığın demir leblebisi gibi boğazımızda takılı kaldı.*Rahmetli Demirel yıllar sonra Darbeler Komisyonu üyeleriyle yaptığı görüşmede bu cümleyi şöyle düzeltti:

“Bir gazeteci cinayetleri sağcıların işlediği konusunda ısrar etti. ‘Bana sağcılar cinayet işliyor dedirtemezsiniz. Cinayeti kim işliyorsa o canidir’ dedim. Ama o sözlerin bir bölümü hafızalara kazındı. Gazeteciyi susturmak için efelik yaptım, sonra ayağımıza dolandı...”

