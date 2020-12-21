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Dehşet olay! Bipolar bozukluk hastası şizofreni hastasını öldürdü
'Bipolar bozukluk' tedavisi gören kadın, şizofreni hastası başka bir hasta kadını (46) boğarak öldürdü.
GÜNDEM 21.12.2020, 06:11
Samsun’da, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde 'bipolar bozukluk' tedavisi gören Arife K. (28), şizofreni hastası Nadiye Yıldız'ı (46) boğarak öldürdü.
Edinilen bilgiye göre olay, lkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde bulunan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin Kadın Psikiyatri Servisi’nde meydana geldi. Hastanede 2 aydır 'bipolar bozukluk' tedavisi gören Arife K., kendisini öldüreceği iddiasıyla temizlik görevlisi E.G.’nin yanına gelerek, şizofreni tedavisi gören Nadiye Yıldız'ı yastıkla boğduğunu söyledi.
Temizlik görevlisi E.G. durumu öğrenmesi üzerine sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastane görevlileri, Arife K.’yi başka odada gözlem altına aldı.Yaşanan üzücü olay sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri, Arife K.’yi ifadesinin alınması için Cinayet Bürosu’na götürdü. Arife K.’nin, polise verdiği ifadede, Nadiye Yıldız'ın kendisini öldüreceğinden korktuğu için boğduğunu öne sürdüğü öğrenildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Arife K., çıkarıldığı mahkemece cezai ehliyetinin bulunup, bulunmadığının tespiti için tekrar hastaneye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, lkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde bulunan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin Kadın Psikiyatri Servisi’nde meydana geldi. Hastanede 2 aydır 'bipolar bozukluk' tedavisi gören Arife K., kendisini öldüreceği iddiasıyla temizlik görevlisi E.G.’nin yanına gelerek, şizofreni tedavisi gören Nadiye Yıldız'ı yastıkla boğduğunu söyledi.
Temizlik görevlisi E.G. durumu öğrenmesi üzerine sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastane görevlileri, Arife K.’yi başka odada gözlem altına aldı.Yaşanan üzücü olay sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri, Arife K.’yi ifadesinin alınması için Cinayet Bürosu’na götürdü. Arife K.’nin, polise verdiği ifadede, Nadiye Yıldız'ın kendisini öldüreceğinden korktuğu için boğduğunu öne sürdüğü öğrenildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Arife K., çıkarıldığı mahkemece cezai ehliyetinin bulunup, bulunmadığının tespiti için tekrar hastaneye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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