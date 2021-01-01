Değerli kağıtlar zamlandı! Pasaport bedeli kaç TL oldu?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, değerli kağıtların 2021 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi.
GÜNDEM 01.01.2021, 07:03
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de mükerrer sayısında yayımlanan karara göre değerli kağıtlara dair satış bedelleri 1 Ocak 2021 itibarıyla geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Buna göre, 2021'de ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 20 lira ile 40 lira arasında olacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 180 lira olarak uygulanacak.
Kimlik kartları 30 lira, aile cüzdanları 160 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 225 lira, motorlu araç tescil belgesi 200 lira, iş makinesi tescil belgesi 170 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 12 lira, Mavi Kart ise 16 lira bedelle satılacak.
Buna göre, 2021'de ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 20 lira ile 40 lira arasında olacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 180 lira olarak uygulanacak.
Kimlik kartları 30 lira, aile cüzdanları 160 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 225 lira, motorlu araç tescil belgesi 200 lira, iş makinesi tescil belgesi 170 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 12 lira, Mavi Kart ise 16 lira bedelle satılacak.
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