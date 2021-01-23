Değeri 3 milyon lirayı bulan bini aşkın kol saati ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda önemli bir operasyona imza atıldı. 20 Ocak'ta Fatih ilçesindeki Kapalı Çarşı içerisinde bulunan üç ayrı işyerinde aramada bulunan emniyet güçleri, ünlü markalara ait çok sayıda kol saati ele geçirdi. 1539 adet kol saatinin 3.000.000 TL değerinde olduğu öğrenilirken aynı operasyonda değişik markalara ait 67 adet gözlüğe de el konulduğu kaydedildi. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde üç şüpheli hakkında işlem başlatıldığı da öğrenildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri de önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre Küçükçekmece Tapu Müdürlüğünde çalışan şüphelilerin telefon görüşmeleri ve kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde, şahısların tapu işlemlerinin yapılması ve hızlandırılması karşılığında maddi menfaat temin edildiği tespit edildi. Söz konusu tespitin ardından aralarında Tapu Müdürü’nün de bulunduğu 11 memur ve 29 sivil şahıs olmak üzere 40 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 22 Ocak günü sabah saatlerinde İstanbul merkezli Kayseri ve Manisa illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. “Rüşvet” konusu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 37 şahıs gözaltına alındı.

