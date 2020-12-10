Definecinin hazin sonu! Arkadaşları tarafından darp edilerek öldürüldü
Eskişehir'de kazı yapmaya giden definecilerden 2'si yanlarındaki diğer arkadaşını darp ederek öldürdü.
GÜNDEM 10.12.2020, 02:58
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Eskişehir’de kaçak kazı alanında define ararken hazırladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda 2 şahıs yaralandı.
Patlayıcıyı hatalı infilak ettirdiğini düşünen şahıslar, arkadaşları Mehmet S.' darp ederek öldürdü.
Edinilen bilgilere göre olay, Mihalgazi ilçesi yaşandı. Mehmet S., Sevinç E., Murat K., Servet K., Ömer K., Kaan K. ve Bekir K., define aramak için Sakarıılıca Parmaklı mevkiine gitti. Burada önlerine çıkan kayayı patlatmak için hazırladıkları el yapımı patlayıcıyı kullandıkları sırada yaşanan infilak sonucu Ömer K. ve Mehmet S. ağır yaralandı. Ardından Ömer K.'nın kardeşleri Kaan K. ile Bekir K., patlamaya neden olduğu iddiasıyla yaralanan Mehmet S.'yi darp etmeye başladı.
Daha sonra durumu bildirmek için 112’yi arayan Sevinç E. ile Servet K., yaralanan Mehmet S.'yi otomobile bindirip Tepebaşı ilçesine bağlı Koyunlar Mahallesi’ne gitti. Burada karşıladıkları 112 Acil Servis sağlık ekipleri, yaptıkları muayene sonucunda Mehmet S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Elinden ve gözünden yaralanan Ömer K. ise kardeşleri Kaan K. ve Bekir K. tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Buradan ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Ömer K.'nın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Ayrıca şüphelilere ait otomobilde yapılan aramada bir miktar el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Mehmet S.'nin cesedi, otopsi işlemleri için ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 5 şahıs gözaltına alındı.
Patlayıcıyı hatalı infilak ettirdiğini düşünen şahıslar, arkadaşları Mehmet S.' darp ederek öldürdü.
Edinilen bilgilere göre olay, Mihalgazi ilçesi yaşandı. Mehmet S., Sevinç E., Murat K., Servet K., Ömer K., Kaan K. ve Bekir K., define aramak için Sakarıılıca Parmaklı mevkiine gitti. Burada önlerine çıkan kayayı patlatmak için hazırladıkları el yapımı patlayıcıyı kullandıkları sırada yaşanan infilak sonucu Ömer K. ve Mehmet S. ağır yaralandı. Ardından Ömer K.'nın kardeşleri Kaan K. ile Bekir K., patlamaya neden olduğu iddiasıyla yaralanan Mehmet S.'yi darp etmeye başladı.
Daha sonra durumu bildirmek için 112’yi arayan Sevinç E. ile Servet K., yaralanan Mehmet S.'yi otomobile bindirip Tepebaşı ilçesine bağlı Koyunlar Mahallesi’ne gitti. Burada karşıladıkları 112 Acil Servis sağlık ekipleri, yaptıkları muayene sonucunda Mehmet S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Elinden ve gözünden yaralanan Ömer K. ise kardeşleri Kaan K. ve Bekir K. tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Buradan ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Ömer K.'nın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Ayrıca şüphelilere ait otomobilde yapılan aramada bir miktar el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Mehmet S.'nin cesedi, otopsi işlemleri için ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 5 şahıs gözaltına alındı.
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