Dedi uygulaması WhatsApp'ın yeni getirdiği gizlilik ilkesi sonrası vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Dedi uygulaması nedir? Dedi yerli mi ve sahibi kimdir?



Android ve iOS işletim cihazlarda anlık mesajlaşma uygulaması olan Dedi uygulaması, ailenizle ya da arkadaşlarınızla hızlı şekilde iletişim kurmanıza olanak sağlar.

Dedi uygulaması mesajlaşma dışında yüksek kalitede görüntülü ve sesli arama özelliği de sunmaktadır. Sohbetlerinizde video, ses, anlık konum ve diğer multimedya öğelerini kolayca gönderebilirsiniz.

Dedi uygulamasında grup sohbeti imkanıda bulunuyor. Mesajlarınız uçtan uca şifrelenerek korunmaktadır, böylelikle güvenli sohbet ortamı oluşuyor. Sildiğiniz mesajlar belli bir süre boyunca uygulamada saklı kalıyor, istediğiniz zaman ulaşabiliyorsunuz.



Dedi uygulaması Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği'nin geliştirip WhatsApp'a alternatif olarak sunduğu bir uygulamadır. Dedi uygulaması yerli bir uygulamadır.

