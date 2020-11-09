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DEAŞ'tan terör saldırısı! Çok sayıda kişi öldürüldü

Terör örgütü DEAŞ, Irak'ta düzenlediği terör eyleminde 11 kişi hayatını kaybetti.

GÜNDEM 09.11.2020, 02:44
DEAŞ'tan terör saldırısı! Çok sayıda kişi öldürüldü
Irak yerel basınında çıkan haberlere göre, Bağdat'ın batısındaki Rıdvaniye bölgesinde DEAŞ saldırısı gerçekleştirildi.
Saldırıda Sünni Haşdi Aşayiri mensubu 5 kişi ve 6 sivil hayatını kaybetti.
Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı
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