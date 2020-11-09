DEAŞ'tan terör saldırısı! Çok sayıda kişi öldürüldü

Irak yerel basınında çıkan haberlere göre, Bağdat'ın batısındaki Rıdvaniye bölgesinde DEAŞ saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırıda Sünni Haşdi Aşayiri mensubu 5 kişi ve 6 sivil hayatını kaybetti.

Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı

