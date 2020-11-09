Son Dakika
DEAŞ'tan terör saldırısı! Çok sayıda kişi öldürüldü
Terör örgütü DEAŞ, Irak'ta düzenlediği terör eyleminde 11 kişi hayatını kaybetti.
GÜNDEM 09.11.2020, 02:44
Irak yerel basınında çıkan haberlere göre, Bağdat'ın batısındaki Rıdvaniye bölgesinde DEAŞ saldırısı gerçekleştirildi.
Saldırıda Sünni Haşdi Aşayiri mensubu 5 kişi ve 6 sivil hayatını kaybetti.
Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı
Saldırıda Sünni Haşdi Aşayiri mensubu 5 kişi ve 6 sivil hayatını kaybetti.
Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 09 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Elche
|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
|13. Osasuna
|8
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|8
|6
|19. Real Valladolid
|9
|6
|20. Huesca
|9
|6
Sayfalar Tümü