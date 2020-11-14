DEAŞ'a sabah operasyonu! Çok sayıda yabancı gözaltında
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.
GÜNDEM 14.11.2020, 07:49
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 19 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet güçleri, İstanbul'da DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, 9 ilçede 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Irak ve Suriye’deki çatışma bölgelerinde uzun süre bulunduktan sonra yasa dışı yollarla yurda girdikleri ve İstanbul’a geldikleri belirlenen yabancı uyruklu 19 örgüt üyesini gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Emniyet güçleri, İstanbul'da DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, 9 ilçede 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Irak ve Suriye’deki çatışma bölgelerinde uzun süre bulunduktan sonra yasa dışı yollarla yurda girdikleri ve İstanbul’a geldikleri belirlenen yabancı uyruklu 19 örgüt üyesini gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
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