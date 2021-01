Dayısı, şehit Fethi Sekin'i anlattı: 53 gün sonra kendisi şehit oldu

İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısında gösterdiği kahramanlıkla çok sayıda kişinin hayatını kurtaran şehit polis Fethi Sekin, şehadetinin 4. yılında gurur ve hüzünle anılıyor.

Sekin'in Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyündeki kabrine ziyarette bulunan dayısı Hikmet Kürüm, şehit yeğeni için dua etti, mezarının bakımını yaptı.

Hikmet Kürüm, yaptığı açıklamada, Kürt olan şehit yeğeninin İzmir'de terör örgütü PKK'nın sinsi oyununu boşa çıkardığını anlattı. Kürüm, "Şehit yeğenim, gösterdiği kahramanlıkla önce babası ve ailesinin, sonra bizlerin ve tüm Türkiye'nin gurur kaynağı oldu. Milleti için gözünü kırpmadan teröristlerin üzerine yürüdü, şehitlik mertebesine ulaştı. Onun şehadeti bu ülkenin Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Laz, Çerkez bir bütün olduğunun en büyük göstergesidir. Bütün dünyaya bu ülkeyi kimsenin bölemeyeceğini ve ayrıştıramayacağını göstermiş oldu." diye konuştu.

Yeğeninin şehit olmadan 2 ay önce annesini kaybettiğini belirten Kürüm, annesinin de bugün yanı başındaki kabrinde metfun olduğunu söyledi.

Annesinin vefatı dolayısıyla geldiği memleketinde yeğenini son kez gördüğünü dile getiren Kürüm, şöyle konuştu:

Şehit yeğeninin en büyük hayalinin köyünde bahçeli bir ev yapmak olduğunu ifade eden Kürüm, "Kabrinden 200 metre aşağıda babasına ait bir mülkiyeti var, bahçe ve küçük bir ev yapıp emekli olduktan sonra oraya yerleşmek istiyordu. Ancak o bahçeli evi yapamadı, onun yerine şu an bulunduğumuz kabri başında en güzel evi, şehitlik evini yaptı, onunla onur ve gurur duyuyoruz. Bugün dünyadan, tüm Türkiye'den insanlar gelip onu şehitlik evinde ziyaret ediyor." dedi.

Şehidin babası Mehmet Zeki Sekin'in 17 gün önce evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavi gördüğünü anlatan Kürüm, "Her yıl dönümü öncesi gelir, şehit oğlunun kabrini kendi elleriyle temizlerdi, kabri ziyarete gelen misafirlerini karşılardı. Onun için dua ediyoruz, Rabb'imizden şifa diliyoruz ve herkesin de bu konuda duasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yeğenim ablamın vefatı dolayısıyla taziye evindeyken gece sohbetimizde bana 'Dayı niye İzmir'e gelmiyorsun? 13 yıldır orada görev yapıyorum, her yıl gel, misafirim ol diyorum.' demişti. Ben de kendisine 'Bu sene ziyaretine geleceğim.' demiştim." 53 gün sonra kendisi şehadet şerbetini içti ve buradan şehidimizi almak için İzmir'e gittim. İzmir halkına o gün şehidimize gösterdiği alakadan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Şehidimizi hastaneden aldıktan sonra güzergahtaki o insanlar şehidimize ilgilerini çok güzel ifade etti. Bütün İzmir halkı saygı duruşunda bulundu. Dua edenler, selama duranlar vardı. İyi ki yeğenim İzmir'de görev yapmış ve o insanlara hizmet etmiş."