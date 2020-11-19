Davutoğlu'nun randevu talebine Bahçeli 'bir şartla' evet dedi!

MHP Genel Merkezinden alınan bilgiye göre, Özel Kalem Müdürü aracılığıyla Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Tam "Demokrasi İçin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" ile ilgili randevu talebinde bulundu. MHP tarafından ise randevunun bir şartla gerçekleştirilebileceği iletildi.



Özel Kalem Müdürü aracılığıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Gelecek Partisi'ne iletilen cevabında "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konusunda randevuyu kabul edebileceklerine, güçlendirilmiş parlamenter sistem ile ilgilenmedikleri belirtildi.

