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Davutoğlu'ndan tepkili sözler! Albayrak istifası için çarpıcı sözler
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifası hakkında çarpıcı açıklama yaptı.
GÜNDEM 09.11.2020, 01:37
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifası hakkında sosyal medya hesabında açıklamada bulundu.
Twitter’dan yaptığı paylaşımda, ‘devlet düzeninin aşiret anlayışına çevrildi' tepkisini gösteren Davutoğlu, şu ifadelere yer verdi:
“Hazine ve Maliye Bakanının istifa açıklaması ile bu gece yaşananlar siyasetimizi ve devlet düzenimizi aşiret anlayışına çeviren sistemin değişmesini zorunlu kılıyor. İşte bunun için güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz ve herkesi bugünkü açıklamamızı takip etmeye davet ediyoruz.”
Herkesi bugünkü açıklamamızı takip etmeye davet ediyoruz. pic.twitter.com/wNp1Lliniw
— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) November 8, 2020
Herkesi bugünkü açıklamamızı takip etmeye davet ediyoruz. pic.twitter.com/wNp1Lliniw — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) November 8, 2020
Twitter’dan yaptığı paylaşımda, ‘devlet düzeninin aşiret anlayışına çevrildi' tepkisini gösteren Davutoğlu, şu ifadelere yer verdi:
“Hazine ve Maliye Bakanının istifa açıklaması ile bu gece yaşananlar siyasetimizi ve devlet düzenimizi aşiret anlayışına çeviren sistemin değişmesini zorunlu kılıyor. İşte bunun için güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz ve herkesi bugünkü açıklamamızı takip etmeye davet ediyoruz.”
Herkesi bugünkü açıklamamızı takip etmeye davet ediyoruz. pic.twitter.com/wNp1Lliniw
— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) November 8, 2020
Herkesi bugünkü açıklamamızı takip etmeye davet ediyoruz. pic.twitter.com/wNp1Lliniw — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) November 8, 2020
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