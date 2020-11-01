Davutoğlu'ndan tepki!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin 1. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkan seçildi.

Türkiye'nin en büyük krizini cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ülkeyi yönetemez hale gelen ve "paralel evrende yaşayan iktidar" olduğunu söyleyen Davutoğlu, buna son vermek için hazırladıkları "Demokratik güçlendirilmiş parlamenter sistem" önerilerini 9 Kasım'da kamuoyuna açıklayacaklarını duyurdu.

Cumhuriyetin kuruluşunun 97 yılının kutlandığını da anımsatarak, 2018'den bu yana uygulanan "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin cumhuriyet ruhuna uygun olmadığını belirten Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Daha düne kadar beraber olduğu dava arkadaşlarının farklı fikirlerine bile tahammül edemeyen ve her türlü hakaret ve iftira dili ile mukabelede bulunan yaklaşım sahipleri cumhurbaşkanlığı makamının birleştirici kudretini hayata geçirebilirler mi? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile demokrasinin özünü teşkil eden kuvvetler ayrılığı ilkesini yok ederek yürütmeyi, yasamayı ve yargıyı tek bir otoritenin elinde toplamak, benzerleri bugün çevremizdeki bir çok ülkede görülen demokrasisiz bir Cumhuriyet anlayışı değil midir?"

Ahmet Davutoğlu, bugün dünya ve Avrupa için en büyük tehlikenin " koronavirüs değil, cahil ve popülist liderlerin yaydığı otokratik kültür virüsü" olduğunu ifade etti.

Partisinin siyasi kimliği ve felsefesini "kapsayıcı ve özgürlükçü demokrasi" olarak ifade eden Davutoğlu, siyasal düzen ve devlet mimarisinin de bu esaslar üzerinden yapılandırılması gerektiğine inandıklarını kaydetti.

15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı halkın direnişi ile kazanılan zaferin ise iktidar sahipleri tarafından değerlendirilemediğini belirten Davutoğlu, iktidarın şahsi davrandığını belirterek "İktidar sahipleri son dört yıl içinde demokrasiyi, özgürlükçü bir perspektif ile kurumsallaştırmak yerine 15 Temmuz direnişini şahsi iktidarlarını pekiştirmek üzere kullanmışlardır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi esasen bu iktidar pekiştirme çabasının ürünüdür" dedi.

Son iki yıldır uygulanan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin "acılı ve sancılı bir test dönemi" geçirdiğini ve bugün Türkiye'nin 3 büyük krizle karşı karşıya olduğunu kaydeden Davutoğlu, bunun ilkinin ekonomik, İkincisinin de siyasi kriz olduğuna dikkat çekti:

"Bu iki krizin, yani ekonomik ve siyasi krizin yanında baş etmemiz gereken bir üçüncü krizimiz daha var. Bugün Türkiye'nin en büyük krizi, yönetme kabiliyetini, karar alma iradesini kaybetmiş ve paralel bir evrende yaşayan bu iktidardır."

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var oldukça, bu iktidarın ülkeyi yönetmesinin mümkün olmadığını savunan Davutoğlu, uygulanan sistemin, "liyakatsizliği, keyfiliği, yozlaşmayı" kurumsal hale getirdiğini kaydetti.

Davutoğlu, güçlendirilmiş parlamenter sistem hakkında ise "Daha sonra da bütün siyasi partilerden, STK'lardan, üniversitelerden, vatandaşlarımızdan katkılarını, önerilerini isteyeceğiz. Aynı gün siyasi parti liderlerinden ve konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarından randevu isteyerek güçlendirilmiş parlamenter sistem modelimizi bizzat kendileriyle paylaşacağım" şeklindeki açıklamalarda bulundu.

