Davutoğlu'ndan sistem tepkisi!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair bazı teşkilat kararlarının cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tekrardan değiştirilmesine tepki gösteren Davutoğlu, yanlıştan dönülmesi gerektiğini kaydetti.

Twitter'dan konuya dair paylaşım yapan Davutoğlu, Resmi Gazete'deki değişikliğe şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Yanlışta ısrar etmeyin! Böyle ülke yönetilmez!

Kuvvetler ayrılığının olmadığı sistemlerde böylesi mizah görüntüleri ortaya çıkar.Acilen güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmeli, devlet yönetimine itibar ve güven kazandırılmalı."



Yanlışta ısrar etmeyin! Böyle ülke yönetilmez!Kuvvetler ayrılığının olmadığı sistemlerde böylesi mizah görüntüleri ortaya çıkar.Acilen güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmeli, devlet yönetimine itibar ve güven kazandırılmalı! pic.twitter.com/oQ9K6LvSya

— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) February 7, 2021



Yanlışta ısrar etmeyin! Böyle ülke yönetilmez!Kuvvetler ayrılığının olmadığı sistemlerde böylesi mizah görüntüleri ortaya çıkar.Acilen güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmeli, devlet yönetimine itibar ve güven kazandırılmalı! pic.twitter.com/oQ9K6LvSya pushfn('ads'); — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) February 7, 2021

