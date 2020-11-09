Davutoğlu'ndan sert sözler! Albayrak'a istifa tepkisi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifası hakkında sosyal medya hesabında açıklamada bulundu.

Twitter’dan yaptığı paylaşımda, ‘devlet düzeninin aşiret anlayışına çevrildiği' tepkisini gösteren Davutoğlu, şu ifadelere yer verdi:

“Hazine ve Maliye Bakanının istifa açıklaması ile bu gece yaşananlar siyasetimizi ve devlet düzenimizi aşiret anlayışına çeviren sistemin değişmesini zorunlu kılıyor. İşte bunun için güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz ve herkesi bugünkü açıklamamızı takip etmeye davet ediyoruz.”

Herkesi bugünkü açıklamamızı takip etmeye davet ediyoruz. pic.twitter.com/wNp1Lliniw

— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) November 8, 2020



Herkesi bugünkü açıklamamızı takip etmeye davet ediyoruz. pic.twitter.com/wNp1Lliniw — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) November 8, 2020

