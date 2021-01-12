Davutoğlu'ndan sert aşı çıkışı!

Gelecek Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Çin'den alınan koronavirüs aşıları hakkında milli güvenlik açıklaması yaptı.

İndependent Türkçe'ye konuşan Davutoğlu, Çin aşısı üzerinden AK Parti'yi sert dille eleştirdi.

Aşı konusunda kamuoyunu aydınlatacak açıklamaların yapılmadığını belirten Davutoğlu, "Ulusal aşı çalışması yapıyoruz dendi ama nereye gelindiği noktasında bilgi yok. Peki yapamadın içeride, yapacağın başka bir şey dışarıda en güvenilir aşıyı en kısa sürede ülkeye getirmektir. Bütün ülkeler bunu yaptı. İsrail, vatandaşlarının yüzde 16'sını bu hafta itibarıyla aşıladı" dedi.

Aşı çeşitliliği konusunda yanlış bir yöntem kullanıldığını belirten Davutoğlu, "Türkiye peki ne yaptı? Uzun süre çeşitlendirilmiş aşı arayışına girmedi bir tek Çin'e yöneldi. Çin'deki de ikinci fazı tamamlanmış üçüncü fazı ise Türkiye'de yapılıyor. Bu Türkiye'nin insanını denek haline getirmektir. Çin ile anlaşma yapıldıysa anlaşmanın metnini gösterin ve kaç doz üzerinden anlaşma yapıldı. İkincisi aracı yok dediler aracı bir firma çıktı. Aşı meselesine bile rant olarak bakan bir yönetim anlayışı bu sağlık sorununu çözebilir mi?" diye konuştu.

Aşı konusunda Türkiye'deki insanların tehlikeye atıldığını belirten Davutoğlu, "Bütün ülkeler aşı konusunu milli güvenlik sorunu gördü bizimkiler milli beka dediler aşı konusunda bütün Türkiye'nin ve halkın güvenliğini tehlikeye atacak bir yola girdiler. Şuan itibarıyla aşı konusunda Mısır'dan geri durumdayız. Mısır halkının yüzde 60'nı aşılayacak şekilde anlaşmaları bağlamış durumda. Birçok ülke bu anlaşmaları yaptı. Türkiye'nin ise yaptığı hiçbir anlaşma yok"

Çin'den gelen aşılarda da bazı çevrelerin ulaşabildiğini belirtirken bazı hastaların ise aşıya ulaşamadığını kaydeden Davutoğlu, "Gelen aşılar ise çok yetersiz ve halk arasında bazılarının koruduğu bazılarının korunmadığı, seçkin bazı yakınların aşıyı hemen temin edebildiği, geniş halk kitlelerinin temin edemediği gibi iki hasta kategorisi oluştu. Aşı meselesi bir milli güvenlik meselesidir. Bu ciddiyetle ele alınmalıdır. Önümüzdeki günlerde görülecek ki bu hükümetin en vahim hatalarından birisi aşı konusunda takip ettiği politikadır" değerlendirmesinde bulundu.

