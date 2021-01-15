Davutoğlu'ndan Selçuk Özdağ saldırısı yorumu: Buna siyasi terör deriz
Selçuk Özdağ'a evinin önünde saldırıda bulunuldu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu saldırıyla ilgili ilk açıklamasını yaptı.
GÜNDEM 15.01.2021, 14:55
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili partisinin çalışmaları için gittiği Mardin'den yaptığı bir açıklama ile tepki gösterdi. Saldırıyı 'siyasi terör' olarak tanımlayan Davutoğlu "Saldırıyla ilgili bugün açıklama bekliyoruz" dedi.Son dakika: Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a silahlı ve sopalı saldırı
Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:
"Türkiye'nin en tanınmış siyasetçilerinden birine, FETÖ konusunda en kapsamlı siyasetçiye saldırı olmuşsa biz buna siyasi terör deriz. Ülkedeki olumlu olumsuz her gelişmeden sorumlu kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Kendisinden açık ve net açıklama bekliyoruz.
Silahlı saldırıyla ilgili bugün açıklama bekliyoruz. Kamera kayıtları nerede? Hiçbir mazeret kabul etmiyoruz. Saldırıda piyon olarak kullanılanlara sesleniyoruz. Çıktığımız yoldan geri yoldan adım atacağımızı düşünüyorlarsa yanılıyorlar.
Milletin kaderi geleceği için, her türlü mücadeleyi vermiş bir kadroyuz. Bu kadro yolundan dönmeyecektir. Ankara'da siyasi teröre kalkışanlara karşı duracağız. Yolumuz kamu düzeni, daha çok demokrasi daha refahtır. Ben de Mardin-Midyat programımı değiştirerek Ankara'ya gideceğim. Sayın Özdağ'ı ziyaret edeceğim."
Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:
"Türkiye'nin en tanınmış siyasetçilerinden birine, FETÖ konusunda en kapsamlı siyasetçiye saldırı olmuşsa biz buna siyasi terör deriz. Ülkedeki olumlu olumsuz her gelişmeden sorumlu kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Kendisinden açık ve net açıklama bekliyoruz.
Silahlı saldırıyla ilgili bugün açıklama bekliyoruz. Kamera kayıtları nerede? Hiçbir mazeret kabul etmiyoruz. Saldırıda piyon olarak kullanılanlara sesleniyoruz. Çıktığımız yoldan geri yoldan adım atacağımızı düşünüyorlarsa yanılıyorlar.
Milletin kaderi geleceği için, her türlü mücadeleyi vermiş bir kadroyuz. Bu kadro yolundan dönmeyecektir. Ankara'da siyasi teröre kalkışanlara karşı duracağız. Yolumuz kamu düzeni, daha çok demokrasi daha refahtır. Ben de Mardin-Midyat programımı değiştirerek Ankara'ya gideceğim. Sayın Özdağ'ı ziyaret edeceğim."
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