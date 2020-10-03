Davutoğlu'ndan Reza Zarrab'a: O sahtekar Türkiye’de yargılanmalı
çeken Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu, "Buradan çağrıda bulunuyorum. Bu Zarrab denilen sahtekar, derhal Türkiye'de yargılanmalı" dedi.
GÜNDEM 03.10.2020, 09:01
1
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Ankara 1. Olağan Kongresi’nde konuştu. ABD’nin Halkbank davasını nihai karar için Nisan ayına ertelediğini hatırlatan Davutoğlu, Reza Zarrab’ın Türkiye’de yargılanması gerektiğini söyledi.
“Biz içerde ve dışarda hiçbir ipotek altına alınamayacak bir Cumhurbaşkanlığı makamı istiyoruz” diyen Davutoğlu, “Yeri gelmişken söyleyeyim yine gözlerinden kaçmıştır bunların.
Halk Bankası ile ilgili nihai karar Amerika’da gelecek bahara Nisan ayına ertelendi. Niye biliyor musunuz?
Türkiye Cumhuriyeti hükümeti üzerinde Demokles’in kılıcı gibi bir davayı sürdürmek. Cumhurbaşkanlığı makamı da başta olmak üzere bu karar karşısında sessizler. Ben işte buradan çağrıda bulunuyorum.
Bu Zarrab denilen sahtekar, bu Zarrab denilen istismarcı ve Türkiye’ye ihanet etmiş adam derhal Türkiye’de yargılanmalı ve cezası Türkiye’de verilmelidir!” şeklinde konuştu.
“Biz içerde ve dışarda hiçbir ipotek altına alınamayacak bir Cumhurbaşkanlığı makamı istiyoruz” diyen Davutoğlu, “Yeri gelmişken söyleyeyim yine gözlerinden kaçmıştır bunların.
Halk Bankası ile ilgili nihai karar Amerika’da gelecek bahara Nisan ayına ertelendi. Niye biliyor musunuz?
Türkiye Cumhuriyeti hükümeti üzerinde Demokles’in kılıcı gibi bir davayı sürdürmek. Cumhurbaşkanlığı makamı da başta olmak üzere bu karar karşısında sessizler. Ben işte buradan çağrıda bulunuyorum.
Bu Zarrab denilen sahtekar, bu Zarrab denilen istismarcı ve Türkiye’ye ihanet etmiş adam derhal Türkiye’de yargılanmalı ve cezası Türkiye’de verilmelidir!” şeklinde konuştu.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 03 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Antalyaspor
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Kayserispor
|4
|6
|8. Göztepe
|3
|5
|9. Fenerbahçe
|3
|5
|10. Trabzonspor
|4
|5
|11. Konyaspor
|2
|4
|12. Beşiktaş
|3
|4
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Kasımpaşa
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|4
|3
|16. Ankaragücü
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Malatyaspor
|3
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Adana Demirspor
|3
|7
|3. Tuzlaspor
|3
|7
|4. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|5. Altınordu
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|5
|8. Altay
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bandırmaspor
|4
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
|5. Arsenal
|3
|6
|6. Crystal Palace
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Tottenham
|3
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Getafe
|3
|7
|2. Valencia
|4
|7
|3. Real Madrid
|3
|7
|4. Villarreal
|4
|7
|5. Barcelona
|2
|6
|6. Sevilla
|2
|6
|7. Real Betis
|4
|6
|8. Cádiz
|4
|6
|9. Granada
|3
|6
|10. Real Sociedad
|4
|5
|11. Celta de Vigo
|4
|5
|12. Atletico Madrid
|2
|4
|13. Levante
|3
|3
|14. Osasuna
|3
|3
|15. Athletic Bilbao
|3
|3
|16. Huesca
|4
|3
|17. Elche
|2
|3
|18. Real Valladolid
|4
|2
|19. Eibar
|4
|1
|20. Deportivo Alaves
|4
|1
Sayfalar Tümü