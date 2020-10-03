Davutoğlu'ndan Reza Zarrab'a: O sahtekar Türkiye’de yargılanmalı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Ankara 1. Olağan Kongresi’nde konuştu. ABD’nin Halkbank davasını nihai karar için Nisan ayına ertelediğini hatırlatan Davutoğlu, Reza Zarrab’ın Türkiye’de yargılanması gerektiğini söyledi.

“Biz içerde ve dışarda hiçbir ipotek altına alınamayacak bir Cumhurbaşkanlığı makamı istiyoruz” diyen Davutoğlu, “Yeri gelmişken söyleyeyim yine gözlerinden kaçmıştır bunların.

Halk Bankası ile ilgili nihai karar Amerika’da gelecek bahara Nisan ayına ertelendi. Niye biliyor musunuz?

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti üzerinde Demokles’in kılıcı gibi bir davayı sürdürmek. Cumhurbaşkanlığı makamı da başta olmak üzere bu karar karşısında sessizler. Ben işte buradan çağrıda bulunuyorum.

Bu Zarrab denilen sahtekar, bu Zarrab denilen istismarcı ve Türkiye’ye ihanet etmiş adam derhal Türkiye’de yargılanmalı ve cezası Türkiye’de verilmelidir!” şeklinde konuştu.

