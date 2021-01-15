Davutoğlu'ndan Özdağ tepkisi: Yetkilerinizi mafyaya mı devrettiniz?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın evinin önünde saldırıya uğramasının ardından yaptığı ikinci açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. Davutoğlu, Twitter hesabından "Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu… Sırada kim var? Vatandaşının can emniyetini sağlayamayan iktidar görevde kalamaz! Yetkilerinizi mafyaya mı devrettiniz? Mardin seyahatimi yarıda keserek Parti Başkanlık Kurulumuzu olağanüstü toplamak üzere Ankara’ya dönüyorum. #KORKMUYORUZ" ifadelerini kullandı. Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a silahlı ve sopalı saldırıDavutoğlu'ndan Selçuk Özdağ saldırısı yorumu: Buna siyasi terör deriz

