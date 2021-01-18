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Davutoğlu'ndan önemli uyarı! Erdoğan'a 'bu yolun sonu iyi değil' dedi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KARAR TV’de gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
GÜNDEM 18.01.2021, 08:45
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KARAR TV’de gazeteci Taha Akyol ile Elif Çakır'ın sorularını yanıtladı.
"ERDOĞAN YOL AYRIMINDA"
AK Parti ile MHP arasındaki Cumhur İttifakı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Davutoğlu “Sayın Erdoğan bir yol ayrımında. Cumhur İttifakı’yla seçim kazanması çok zor. Erdoğan’ın ilkesel bir siyaset anlayışı yok. Konjonktürel olarak hareket ediyor. Gelecek Partisi’nin önünü diğer aktörlerle birlikte engellemeye çalışıyorlar. Diğer partilerin önünde bir engel yok ama Gelecek Partisi engelleniyor” dedi.
"ORTAKLIK İYİ NİYETE DAYANMIYOR"
Erdoğan ile MHP lideri arasındaki ortaklığı iyi niyete dayanmadığı savunan Davutoğlu “Bahçeli, Sayın Akşener’e ikide bir de ‘Evine dön’ diyor. Evine dönse Sayın Erdoğan’a karşı eline güçlü olacak. Erdoğan da yaptığı temaslarla, ‘Ben alternatif oluşturabilirim’ diye Bahçeli’ye mesaj veriyor. Yarın seçim geldiğinde halk fakirleşme için kimi suçlayacak? Bahçeli ‘Ben değilim’ diyecek. Bir adam her gün ‘Cumhur İttifakı devam edecek’ diyorsa önce kendini inandırmaya çalışıyordur” ifadelerini kullandı.
"BU YOLUN SONU İYİ DEĞİL"
AK Parti hükümetin 28 Şubatçıların vesayeti altında olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Olağanüstü şartlarda seçim yaptırma çabası var. Bunu görüyorum ve uyarıyorum Cumhurbaşkanı’nı. Bu yolun sonu son değil... Türkiye’ye otoriter bir deli gömleği giydirmek isteyenler Erdoğan’ı kuşatmış durumda. Bundan sonraki ilk aşamada Erdoğan da tasfiye edilecek ve muhafazakarların bir daha başı dik dolaşamayacakları tarzda otoriter rejim kurulacak. Baskılarla seçimi kazansa bile etrafı öyle kuşatılmış olacak ki demokrasiden bahsedilemeyecek" diye konuştu.
"ERDOĞAN YOL AYRIMINDA"
AK Parti ile MHP arasındaki Cumhur İttifakı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Davutoğlu “Sayın Erdoğan bir yol ayrımında. Cumhur İttifakı’yla seçim kazanması çok zor. Erdoğan’ın ilkesel bir siyaset anlayışı yok. Konjonktürel olarak hareket ediyor. Gelecek Partisi’nin önünü diğer aktörlerle birlikte engellemeye çalışıyorlar. Diğer partilerin önünde bir engel yok ama Gelecek Partisi engelleniyor” dedi.
"ORTAKLIK İYİ NİYETE DAYANMIYOR"
Erdoğan ile MHP lideri arasındaki ortaklığı iyi niyete dayanmadığı savunan Davutoğlu “Bahçeli, Sayın Akşener’e ikide bir de ‘Evine dön’ diyor. Evine dönse Sayın Erdoğan’a karşı eline güçlü olacak. Erdoğan da yaptığı temaslarla, ‘Ben alternatif oluşturabilirim’ diye Bahçeli’ye mesaj veriyor. Yarın seçim geldiğinde halk fakirleşme için kimi suçlayacak? Bahçeli ‘Ben değilim’ diyecek. Bir adam her gün ‘Cumhur İttifakı devam edecek’ diyorsa önce kendini inandırmaya çalışıyordur” ifadelerini kullandı.
"BU YOLUN SONU İYİ DEĞİL"
AK Parti hükümetin 28 Şubatçıların vesayeti altında olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Olağanüstü şartlarda seçim yaptırma çabası var. Bunu görüyorum ve uyarıyorum Cumhurbaşkanı’nı. Bu yolun sonu son değil... Türkiye’ye otoriter bir deli gömleği giydirmek isteyenler Erdoğan’ı kuşatmış durumda. Bundan sonraki ilk aşamada Erdoğan da tasfiye edilecek ve muhafazakarların bir daha başı dik dolaşamayacakları tarzda otoriter rejim kurulacak. Baskılarla seçimi kazansa bile etrafı öyle kuşatılmış olacak ki demokrasiden bahsedilemeyecek" diye konuştu.
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