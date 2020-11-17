Davutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na kritik ziyaret

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Çarşamba günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geliyor.

Gelecek Parti'sine yakınlığıyla bilinen Medyanotu'nun haberine göre; Ahmet Davutoğlu daha önce İyi Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret etmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş konusunda görüş alışverişinde bulunmuştu.

Davutoğlu'nun güçlendirmiş parlamenter sisteme dönüş turlarının ikinci durağı CHP olacak. Ahmet Davutoğlu, Çarşamba günü saat 11:00’de CHP Genel Merkezi’nde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek. Görüşme sonrası iki lider basın açıklamasında bulunacak.

