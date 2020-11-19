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Davutoğlu'ndan faiz kararına dikkat çeken yorum! Akıl dışı...
MB'nin politika faizini yüzde 15 seviyesine yükseltmesine tepki gösteren Davutoğlu, "Bugün yapılan faiz artırımı, yıllardır sürdürdüğünüz akıl dışı politikalarınızın sonucudur." dedi.
GÜNDEM 19.11.2020, 21:14
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Merkez Bankası, Naci Ağbal geldikten sonra gerçekleştirilen ilk toplantıda, 475 baz puan artırarak yüzde 10.25 olan politika faizini yüzde 15 seviyesine yükseltti.
Merkez Bankası'nın faiz yükseltme kararına tepki gösteren Davutoğlu sosyal medya hesabından, "Plansız, programsız yönetimin faturasını milletçe hep birlikte ödüyoruz" ifadelerini dedi.
Açıklamasının devamında Davutoğlu "Bugün yapılan faiz artırımı, yıllardır sürdürdüğünüz akıl dışı politikalarınızın sonucudur" diyerek, "Bu ülkeye yazık ediyorsunuz. Acı ilacı millet değil, hükümet içmeli" ifadelerini kullandı.
Merkez Bankası'nın faiz yükseltme kararına tepki gösteren Davutoğlu sosyal medya hesabından, "Plansız, programsız yönetimin faturasını milletçe hep birlikte ödüyoruz" ifadelerini dedi.
Açıklamasının devamında Davutoğlu "Bugün yapılan faiz artırımı, yıllardır sürdürdüğünüz akıl dışı politikalarınızın sonucudur" diyerek, "Bu ülkeye yazık ediyorsunuz. Acı ilacı millet değil, hükümet içmeli" ifadelerini kullandı.
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