Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın siyasi ziyaretleri için dikkat çeken yorum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya merkezli yayın yapan Kanal42 televizyonuna konuk oldu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2015 yılında yürütülen koalisyon görüşmelerine ilişkin, “Açıklarsak, insan içine çıkacak yüzü kalmaz” sözleriyle başlayan tartışmaya açıklık getirdi. Davutoğlu, “2015'te Bahçeli'ye koalisyon seçenekleri sunduk, sunduğumuz tüm teklifleri reddetti. Türkiye ağır şartlardan geçiyor, elinizi taşın altına koyun dedik hayır dedi.” ifadeleri kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günlerde yaptığı siyasi ziyaretlere ilişkin, "Erdoğan'ın son dönemde siyasi ziyaretlerini artırması sanıldığı gibi Cumhur İttifakı'nı genişletmekle ilgili değil, Bahçeli ittifakla ilgili bir sürpriz yaptığında muhtemel koalisyon ortaklarını hazırlama çabası." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Davutoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Bahçeli'nin HDP ile koalisyon kursunlar diye kendi ağzından ifadesi var. 2015'te Bahçeli'ye koalisyon seçenekleri sunduk, sunduğumuz tüm teklifleri reddetti. Türkiye ağır şartlardan geçiyor, elinizi taşın altına koyun dedik hayır dedi. Koalisyon görüşmelerinde heyetimde olan Faruk Çelik çıktı ve "Sayın Bahçeli Cumhurbaşkanımıza ağır ifadeler kullandı ve Sayın Başbakanımız gerekli cevabı kendisine verdi" dedi. Allah razı olsun, bu konuda tereddüt etmedi. Şimdi görev o gün koalisyon görüşmelerinde heyetimizde olan Lütfi Elvan'a, Mahir Ünal'a düşer. Bu söylediklerimde yalan varsa söylesinler, yoksa da şahitlik yapsınlar. Yine Naci Bostancı'ya görev düşer. Bir akademisyen dürüstlüğü içinde çıksın söylesin. Dördü de oradaydı. Faruk Bey yaptı vazifesini. Birisi bana yalancı diyorsa ve benim arkadaşlarım -şimdi başka yoldalar- doğruyu bildikleri halde söylemiyorlarsa hakkımı helal etmem. Cesaretlerinin olmadığını gördüm kendilerine saygıları varsa çıkarlar söylerler."

