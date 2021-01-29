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Davutoğlu'ndan Erdoğan'a veryansın: 28 artıkları Türkiye'yi yönetiyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Çumra İlçe Başkanlığı açılışı töreninde gündeme dair bir konuşma yaptı.

GÜNDEM 29.01.2021, 14:36
Davutoğlu'ndan Erdoğan'a veryansın: 28 artıkları Türkiye'yi yönetiyor
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Konya Çumra İlçe Başkanlığı açılışında dikkat çeken bir konuşma gerçekleştirdi.
AK Parti'nin Doğu Perinçek ile birlikte hareket etmesine tepki gösteren Davutoğlu, "İktidar 28 Şubatçıları arkasına aldı. Ülkeyi 28 Şubat artıkları yönetiyor" dedi.
Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:
"'Neden parti kurdunuz' diyenler oldu. Vatandaşımızın hukukunu korumak için yola çıktık. Çünkü yolsuzlukla, yoksullukla, yasaklarla mücadele edeceğiz diye yola çıkanlar çürüdüler, yozlaştılar, yolsuzluğa bulandılar, her türlü yasağı, baskıyı kurmaya başladılar.
Baktık ki birileri bu topraklara kin, nefret, öfke, tehdit tohumu ekiyor, yürekli insanların çıkıp bu topraklara tekrar muhabbet ve kardeşlik tohumları ekmesi gerekiyordu, bunun için yola çıktık.
"DAMAT BAKAN 130 MİLYAR TÜKETTİ"
Öfkeyle konuşanlar, tebessümü unutanlar bu milleti birbirine düşman ettiler. Biz barıştırmaya geliyoruz. Ülkenin üzerine karabasan gibi bir korku duvarı dikmeseydiler biz de buna ihtiyaç hissetmezdik.
Damat Bakan bir yıl içinde bu milletin 130 milyar dolarını tüketti bitirdi. Sonra çekip gitti. Bu damat bakan ülkenin hazinesini batırdı, kimse hesap sormayacak mı?
"EY ERDOĞAN FAİZ LOBİSİNE ESİR OLMUŞSUN"
2021'de bütçede faiz harcaması 180 milyar lira. Çiftçiye verilen destek ise 22 milyar lira. Siz hani "faiz lobisi" diyordunuz, siz o "faiz lobisi"ne esir olmuşsunuz ey Erdoğan!
Bu iktidar bugün sizleri düşünmüyorsa, bugün sizlerin yerine 3-5 ihale baronunu, imar baronunu, faiz lobisini düşünüyorsa işte o zaman bize düşen yola çıkmaktır. Bu haksızlıklara, bu yolsuzluklara karşı vicdanı ayağa kaldırmak için yola çıktık.
"ERDOĞAN MİLLETE GİDECEK PARAYI ENGELLEDİ"
Ben dedim ki herkes mal beyanı versin, siyaset kimsenin zenginlik aracı olmasın. Siyasilerin malı artmasın, milletin refahı artsın. Dediler ki "mal beyanı vermeyiz." Dedim ki Hazreti Ömer'e hesap soruldu, bizden de hesap sorulsun. Engellediler.
Dedim ki imar yasası çıkaralım, bir imzayla İstanbul'un en güzel yerlerinde milyarlarca dolarlık rant dağıtılmasın, o rantlar millete gitsin. Olmaz dediler.
"TÜRKİYE'Yİ 28 ŞUBAT ARTIKLARI İDARE EDİYOR"
Hesap vermekten korkmayan kişi makamı da, mevkiyi de bırakır. Ama hesap vermekten korkanlar makamlara sıkı sıkıya sarılırlar, onu terk etmemek için her türlü tavizi verirler. İşte bugünkü iktidar 28 Şubat artıklarını yanına aldı, Türkiye'yi onlar idare ediyor.
Biz kimsenin damadıyla ilgilenmeyiz ama ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı 130 milyar doları harcayıp 40 milyar dolar ihtiyat akçesini tüketip ortadan kaybolmuşsa biz ona da, onu oraya getirene de hesap sorarız."
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