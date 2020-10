Davutoğlu'ndan Erdoğan'a cevap: Yolsuzluk diz boyu, erken seçime gidilmeli

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi İl Başkanları Toplantısı'nda partililere seslendi. Siyasi Etik Belgesi çıkışında bulunan Davutoğlu, ekonomi ve yolsuzluklar üzerinden AK Parti hükümetine sert sözlerle yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 gün önce yaptığı "Çıkıyorlar erken seçim. Ne erken seçimi ya? Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında bir seçime gidilir?" sözlerine tepki gösteren Ahmet Davutoğlu, "Ülkede vatandaşlarımız sefalet içindeyse, yolsuzluk diz boyuysa, ülkenin onuru dışarıda yerle bir edilmişse biz her gün erken seçim istiyoruz demeye devam edeceğiz." dedi. Davutoğlu, şöyle devam etti:AK Parti Genel Başkanı dedi ki erken seçimler kabile devletinde olur. Siz daha 2018 Mart'ında 'erken seçimden bahsetmek vatana ihanettir' demişsiniz. Nisan'da Bahçeli erken seçim lazım demiş. Haziran'da seçim olmuş. Halk size bir daha inanır mı? Er meydanından kaçılmaz. Bir gün o sandık gelecek ve millet size hak ettiğiniz cevabı verecek.

Ülkede vatandaşlarımız sefalet içindeyse, yolsuzluk diz boyuysa, ülkenin onuru dışarıda yerle bir edilmişse biz her gün erken seçim istiyoruz demeye devam edeceğiz. Kabile devletinin ölçüsü seçim yapmak değildir. Seçim yapmak demokrasinin ölçüsüdür. Bu can bu tendeyken Brunson'u kimse alamaz diyor. Sonra bir tehdit alıp Brunson'u hemen bırakıyor. Kabile devleti anlayışı budur. Sen, sana 'ahmak olma' diyen bir devlet başkanının mektubunu sineye çekebilirsin ama bu millet çekmez. Eşini üniversitede göreve atayan rektör gördü bu memleket. Kimi örnek aldılar, herhalde bizi örnek almadılar. Sizi örnek aldılar Sayın Cumhurbaşkanı. Sizi örnek alarak AK Parti'yi aşiretleştirdiler ama devleti aşiretleştirmelerine izin vermeyeceğiz.

Karamanoğlu Mehmet Bey'in boyundan gelen bir Türk olarak söylüyorum. Kürtçe bu toprakların has dilidir. Muhabbet sebebidir. Selamlaşma sebebidir. Ayrışma sebebi değildir. Cumhurbaşkanı dün Şırnak'ta konuştu. TRT Kürdi'nin altyazısında Serok Erdoğan ifadesi geçiyor. Şimdi ya Bahçeli, Erdoğan'a Şu TRT Kürdi'yi kapat falan diyecek, serok yanlış bir şey diyecek. Ya da Erdoğan bir izahta bulunsun. Sayın Bahçeli siyaset, insanları tahrik etme sanatı değildir. İnsanları buluşturma, kaynaştırma, sevdirme sanatıdır. İstanbul Valiliği boş durur mu? Kürtçe bir tiyatro eserini yasakladı, terör örgütü propagandası diyerek. Bu yangına körükle gitmektir.

Bütün öğrencilerin KYK borçlarını toplayın, bir yandaşa verilen vergi istisnasından daha fazla değildir. Eğer bu yapılandırma kendi hatalarıyla çökmek durumunda olan yandaş şirketleri ve yurtdışından gelecek olan ve vergilendirilmeyecek olan paraları aklama operasyonuna dönüşürse sonuna kadar mücadele ederiz. Türkiye'nin en kaliteli üniversitesini, çok cüzi bir borcu nedeniyle kanuni hakkı olan yeniden yapılandırma talebini kabul etmeyip 7 bin öğrenciyi, bin akademisyeni ortada bırakacaksınız. Sonra yandaş firmalar için yeniden yapılandırma teklifi getireceksiniz. Aldığınız ahlar sizi ne bu dünyada ne öbür dünyada rahat bırakmayacak.

Şu anda Urumçi'de 'selamın aleyküm' demek terör örgütü mensubu olmakla eşdeğer. Türkiye sessiz. Sadece Ankara'da değil, BM'de de sessiz. Çıkıp birileri bunun hesabını verecek. Bulgaristan, Çin'de Uygur kardeşlerimizin isimlerinin yasaklanmasına, dini merasimlerin yasaklanmasına, namuslarına halel getirilmesine imza atıyor. Uyguların anavatan gibi gördüğü Türkiye imza atmıyorsa biz bunun hesabını hem Erdoğan'dan hem Bahçeli'den sorarız. Sayın Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşları olan Kürt vatandaşlarımızın dilleriyle uğraşacağına Uygur kardeşlerimizin Türkçesini ve dinini korumaya gayret et."