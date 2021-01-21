Davutoğlu'ndan Erdoğan yorumu: Tekrar Milli Görüş gömleğini giydi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Erdoğan'ın Milli Görüş camiasını içerisine yönelik düzenlediği ziyaretlerini değerlendirerek, Erdoğan'ın Milli Görüş gömleğini tekrar giydiğini savundu.
GÜNDEM 21.01.2021, 17:38
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun sorularını cevapladı.
Ahmet Davutoğlu, programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günlerde Milli Görüş camiası içerisindeki isimlere ziyaretlerde bulunmasına ilişkin soruya da cevap verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Milli Görüş gömleğini tekrar giydi" diyen Ahmet Davutoğlu, AK Parti ve MHP’nin yol ayrımında olduğunu belirterek, “Erdoğan, MHP'yle bile Cumhurbaşkanı seçilemeyeceği anda MHP yükünden kurtulmaya çalışacak.” dedi.
Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Görüş camiası içerisindeki ziyaretleri hakkında ise, "Tekrar giydi Milli Görüş gömleğini" görüşünü savundu.
"Erdoğan yeni arayışlar içinde" diyen Davutoğlu, şunları söyledi:
Erdoğan yeni arayışlar içinde. Tekrar giydi Milli Görüş gömleğini. Bunları yapmalarının sebebi Gelecek Partisi’dir. Değerlerimiz vardı onlar yok. Yoksullukla, yolsuzlukla, yasaklarla mücadele edecektiniz hepsi yok oldu. Biz çıktık kral çıplak dedik. MHP ve AK Parti içindeki görüş ayrılıkları ortaya çıktı. MHP’nin ve AK Parti’nin kaybettiği oylar Gelecek Partisi’ne geliyor.
Ahmet Davutoğlu, programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günlerde Milli Görüş camiası içerisindeki isimlere ziyaretlerde bulunmasına ilişkin soruya da cevap verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Milli Görüş gömleğini tekrar giydi" diyen Ahmet Davutoğlu, AK Parti ve MHP’nin yol ayrımında olduğunu belirterek, “Erdoğan, MHP'yle bile Cumhurbaşkanı seçilemeyeceği anda MHP yükünden kurtulmaya çalışacak.” dedi.
Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Görüş camiası içerisindeki ziyaretleri hakkında ise, "Tekrar giydi Milli Görüş gömleğini" görüşünü savundu.
"Erdoğan yeni arayışlar içinde" diyen Davutoğlu, şunları söyledi:
Erdoğan yeni arayışlar içinde. Tekrar giydi Milli Görüş gömleğini. Bunları yapmalarının sebebi Gelecek Partisi’dir. Değerlerimiz vardı onlar yok. Yoksullukla, yolsuzlukla, yasaklarla mücadele edecektiniz hepsi yok oldu. Biz çıktık kral çıplak dedik. MHP ve AK Parti içindeki görüş ayrılıkları ortaya çıktı. MHP’nin ve AK Parti’nin kaybettiği oylar Gelecek Partisi’ne geliyor.
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