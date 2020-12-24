Davutoğlu'ndan 'Erdoğan tehditle kontrol ediliyor' videosu!
Davutoğlu'ndan 'Erdoğan tehditle kontrol ediliyor' videosu geldi. Gelecek Partisi'nin paylaştığı videoda Cuhurbaşkanı Erdoğan sert sözlerle eleştirildi.
GÜNDEM 24.12.2020, 07:50
Eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanı olduğu Gelecek Partisi, AKP'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirmeye devam ediyor.
Davutoğlu, partisinin paylaştığı videoda Erdoğan'ı eleştirdi.
Videoda Ahmet Davutoğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "kontrol ediliyor" dediği anlar yer aldı.
Gelecek Partisi'nin hazırladığı videoda Davutoğlu’nun, "O eskiden 'one minute' dediği zaman dünyanın dikkatini çeken Tayyip Erdoğan yok. 'Bu can bu tendeyken bu rahibi vermem' dedikten birkaç ay sonra rahibi veren Tayyip Erdoğan var” ifadelerine yer verildi.
O eskiden “one minute” dediği zaman dünyanın dikkatini çeken Tayyip Erdoğan yok. “Bu can bu tendeyken bu rahibi vermem” dedikten birkaç ay sonra rahibi veren Tayyip Erdoğan var. pic.twitter.com/Z246rf65C4
— Gelecek Partisi (@GelecekPartiTR) December 23, 2020
O eskiden “one minute” dediği zaman dünyanın dikkatini çeken Tayyip Erdoğan yok. “Bu can bu tendeyken bu rahibi vermem” dedikten birkaç ay sonra rahibi veren Tayyip Erdoğan var. pic.twitter.com/Z246rf65C4 — Gelecek Partisi (@GelecekPartiTR) December 23, 2020
Davutoğlu, partisinin paylaştığı videoda Erdoğan'ı eleştirdi.
Videoda Ahmet Davutoğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "kontrol ediliyor" dediği anlar yer aldı.
Gelecek Partisi'nin hazırladığı videoda Davutoğlu’nun, "O eskiden 'one minute' dediği zaman dünyanın dikkatini çeken Tayyip Erdoğan yok. 'Bu can bu tendeyken bu rahibi vermem' dedikten birkaç ay sonra rahibi veren Tayyip Erdoğan var” ifadelerine yer verildi.
O eskiden “one minute” dediği zaman dünyanın dikkatini çeken Tayyip Erdoğan yok. “Bu can bu tendeyken bu rahibi vermem” dedikten birkaç ay sonra rahibi veren Tayyip Erdoğan var. pic.twitter.com/Z246rf65C4
— Gelecek Partisi (@GelecekPartiTR) December 23, 2020
O eskiden “one minute” dediği zaman dünyanın dikkatini çeken Tayyip Erdoğan yok. “Bu can bu tendeyken bu rahibi vermem” dedikten birkaç ay sonra rahibi veren Tayyip Erdoğan var. pic.twitter.com/Z246rf65C4 — Gelecek Partisi (@GelecekPartiTR) December 23, 2020
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