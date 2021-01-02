Davutoğlu'ndan eleştiri: Ülkeyi yönetenler Ankara'da aşiretleşiyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, İnci Sözlük kurucusu Serkan İnci’nin Youtube kanalının konuğu oldu. Davutoğlu, programda başbakanlığı döneminde yaşadığı ilginç bir olayı da anlattı. Davutoğlu, “Ülkeyi yönetenler partilerine dönüp aşiretleşmeyin dedikten sonra kendileri Ankara'da aşiretleşirlerse ne yaparsanız yapın çıkış yolu yoktur.” dedi.

“Türkiye’deki bu akrabacılık olayından dolayı artık ben çok çalışsam dahi bir yere yerleşemeyeceğim korkusu bütün gençlerin ruhuna işlemiş. Gelecek Partisi olarak bununla alakalı bir önleminiz, politikanız var mı?” sorusuna Ahmet Davutoğlu, şöyle cevap verdi:

“Şimdi başbakanlığımın ilk aylarında önemli bir kamu kuruluşunun başındaki kişinin iki kızını, üç damadını, üç-beş yeğenini yanında çalıştırdığını öğrendim. Gecenin geç vaktinde çağırdım dedim bunlar senin akrabaların mı diye sordum. Evet, efendim ama dedi çok iyi yetişmiş gençler bunlar dedi. Dedim ki bak orada dur. Dışarıda milyonlarca yetişmiş genç var onlarla yarışa girdi de hep seninkiler tesadüfen kazandıysa bunları belgelendir yok eğer öyle değilse bu makamların hepsi bize emanet. Efendim ne emredersiniz dedi. Hemen burada istifa edeceksin ve yarın bütün akrabaların ile birlikte o kurumu terk edeceksiniz sabahın 9’unda hiçbirinizi orada görmeyeceğim dedim. Bak dedim şuradan çık bütün başbakanlığı dolaş. Bir tane Davutoğlu soyadına rastlarsan, bir tane benim akrabama rastlarsan gel bende seninle birlikte istifa edeceğim. Sonra bağlı olduğu bakanlığın adını da verdim o bakanlığında bütün katlarını dolaş bir tane akrabasına rastlarsan seninle birlikte yarın o bakanı da görevden alacağım. O gece görevden aldım. Ne oldu biliyor musunuz? Ondan sonra gittiğim her kurumda kurumun başındakiler efendim ellerinizden öper iki oğlum var bir kızım var şurada şurada çalışıyorlar diye izah verme ihtiyacı hissettiler ama benim kendi yakınlarım üst düzey makamlara benim idarem altında gelmiş olsalardı herkesin kendi yakınlarını göreve getirme hakkı doğmuş olurdu. Biliyorlardı ki ben onu almışsam görevden herkesi alırım. Ülkeyi yönetenler kendi partilerine dönüp aşiretleşmeyin dedikten sonra kendileri Ankara'da aşiretleşirlerse oradan artık hangi kararı koyarsanız koyun, ne yaparsanız yapın çıkış yolu yoktur. Bu iş pratikle çözülür. Pratiği de uygulayacak olan önce devletin başındaki kişidir ve aşağısıdır. Sonra da kurallarla çözülür. Kural nedir? Kural mülakat sistemini tümüyle kaldırmaktır. Kural mülakat sistemini tümüyle kaldırmak. Biz kayırmacılığı sona erdireceğiz, iktidara geldiğimizde ilk işimiz mülakat sistemini kaldırmak olacak.”

