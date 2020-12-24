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Davutoğlu'ndan Demirtaş çıkışı: Tutuklu yargılama adaleti yok ediyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ziyaretinde, "

GÜNDEM 24.12.2020, 17:16
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Davutoğlu'ndan Demirtaş çıkışı: Tutuklu yargılama adaleti yok ediyor
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti. BBP Genel Merkezi'nde yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin ardından Destici ile Davutoğlu ortak basın açıklaması yaptı. Davutoğlu, Kurucu Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun Türkiye'deki siyasi ahlakın sembolü olduğunu belirtti.

Daha önce kamuoyuna sundukları "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" teklifini Destici ile istişare ettiklerini belirten Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye, son dönemde çok ciddi siyasi, ekonomik ve sosyal bunalımlarla karşı karşıya. Türkiye'nin gerçekten insan haklarına dayalı, temel hak ve özgürlükleri tahkim edici, vatandaşlarımızın hiçbir ayrımcılığa muhatap olmayacağı yeni bir anayasal zemin ve yeni bir siyasal hükümet sistemi inşa etmek gerektiği kanaatini taşıyoruz."

BPP Genel Başkanı Destici ise parlamenter sistemden dolayı geçmişte sorunlar yaşadıklarını hatırlatarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde daha çok partinin mecliste temsil edildiğini vurguladı.
Destici ve Davutoğlu, daha sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'de yerli ve milli muhalefeti de biz inşa edeceğiz" ifadelerinin sorulmasına üzerine Davutoğlu, "Bir iktidar, 'Muhalefeti de biz inşa edeceğiz' diyorsa zaten demokrasinin bittiği yerdir. İzinle kurulan muhalefetin olduğu yerde demokrasi olmaz. İktidar, muhalefete tahammül etmek zorunda değil sadece,  muhalefetin varlığını da bir şart olarak görmek durumunda." dedi.

Destici ise bazı muhalefet partilerinin Türkiye'nin sorun yaşadığı ülkelerin yanında olduğunu ve terör örgütlerini desteklediğini aktararak, "Türkiye'nin birliğinden ve beraberliğinden yana olan bütün muhalefet partileri yerli ve millidir. Hangi düşünceye sahip olurlarsa olsunlar, hangi ittifakta yer alırsa alsınlar saygımız vardır." diye konuştu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ( AİHM) Selahattin Demirtaş ile ilgili kararının sorulmasına ilişkin Davutoğlu, "Türkiye'de son dönemde yaygınlaşan tutuklu yargılama uygulaması adaleti yok etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hükmünden önce Türkiye'de siyasi görüşü ne olursa olsun bütün vatandaşların adaletten emin olması lazım. Suç ile suçlu arasında temel delil bağı kurulunca hüküm verilmeli, o hüküm verilmeden insanların aylar ve yıllar sürecek şekilde tutukluluğun sürdürülmesi doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.

Destici de Türkiye'de güvenlik olmadan adaletin de olmayacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"AİHM, her zaman Türkiye'ye karşı ön yargılı oldu. Türkiye vatandaşları arasında ayrım yaptı. Milliyetçi, maneviyatçı ve vatanın bütünlüğünden yana olan biri AİHM'e gittiğinde onun talebini kabul etmiyorlar. Ancak, Türkiye'de ne kadar ayrılıkçı, bölücü, terör örgütleriyle iltisaklı ya da azınlık diyebileceğimiz birileri varsa bunların her müracaatlarını büyük bir iştahla aldı ve Türkiye'nin aleyhine neticelendirdi. Bizim kimsenin seçilmişliğine sözümüz yok ki. Biz seçene de seçilmiş olana da saygılıyız. Seçilmiş olan da anayasaya, kanunlara saygılı olacak. Seçilmiş olmak, hiç kimseye terör örgütünün sözcüsü olma hakkını vermez."
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