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Davutoğlu’ndan Çakıcı tepkisi! Sorumlusu iktidar olur
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” modeli görüşmeleri kapsamında bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.
GÜNDEM 18.11.2020, 18:17
Düzenlenen toplantının ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenlerken, Ahmet Davutoğlu, Alaattin Çakıcı’nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tehditlerine tepki gösterdi.
Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Sayın Genel Başkan’a siyasi bir eleştiri dolayısıyla yöneltilen tehditler konusunda ise, kesinlikle öncelikle iktidarın bu konuya cevap vermesi gerekiyor. Burada hukuk kuralları işler ve anayasal bir konuma sahip olan ana muhalefet lideri hiçbir kimse tarafından tehdit edilemez, hakarete uğrayamaz.
Burada Sayın Genel Başkan’ın tepki vermesine gerek olmaksızın, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere bu ülkenin yönetiminden biz sorumluyuz kimse hele hele bir siyasi lideri tehdit edilemez denebilmesi lazım.
Bu denmediği için bugün problem var. Reformlardan bahsedildiği günlerde eğer bir siyasi parti lideri açık şekilde tehdit ediliyorsa, öbür tarafta da toplum ayrıştırılıyorsa bunun sorumlusu iktidar olur.
Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Sayın Genel Başkan’a siyasi bir eleştiri dolayısıyla yöneltilen tehditler konusunda ise, kesinlikle öncelikle iktidarın bu konuya cevap vermesi gerekiyor. Burada hukuk kuralları işler ve anayasal bir konuma sahip olan ana muhalefet lideri hiçbir kimse tarafından tehdit edilemez, hakarete uğrayamaz.
Burada Sayın Genel Başkan’ın tepki vermesine gerek olmaksızın, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere bu ülkenin yönetiminden biz sorumluyuz kimse hele hele bir siyasi lideri tehdit edilemez denebilmesi lazım.
Bu denmediği için bugün problem var. Reformlardan bahsedildiği günlerde eğer bir siyasi parti lideri açık şekilde tehdit ediliyorsa, öbür tarafta da toplum ayrıştırılıyorsa bunun sorumlusu iktidar olur.
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