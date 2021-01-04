Davutoğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi paylaşımı! Atama hakkında ne dedi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Boğaziçi Üniversitesi rekötürlüğüne yapılan atama hakkında açıklamada bulundu.

Twitter'dan atama üzerinden üniversiteler için özgürlük ve özerklik hatırlatması yapan Davutoğlu, şu paylaşımı yaptı:

"Üniversiteler ruhsuz mekanlar değildir, düşünce özgürlüğünden beslenen zihin ikliminin ürünleridir.

Siyasi iktidarın bu iklimi bozan uygulamalarına ve atamalarına karşı akademik özgürlüğü ve üniversite özerkliğini daima savunacağız."



Üniversiteler ruhsuz mekanlar değildir, düşünce özgürlüğünden beslenen zihin ikliminin ürünleridir.Siyasi iktidarın bu iklimi bozan uygulamalarına ve atamalarına karşı akademik özgürlüğü ve üniversite özerkliğini daima savunacağız!

— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) January 3, 2021





Üniversiteler ruhsuz mekanlar değildir, düşünce özgürlüğünden beslenen zihin ikliminin ürünleridir.Siyasi iktidarın bu iklimi bozan uygulamalarına ve atamalarına karşı akademik özgürlüğü ve üniversite özerkliğini daima savunacağız! — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) January 3, 2021

