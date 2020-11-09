Davutoğlu’ndan Berat Albayrak açıklaması: ‘Kabile düzenine döndük’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Instagram’dan istifa ettiğine dair yapılan açıklama siyaset gündemine bomba gibi düştü. Albayrak’ın istifa açıklamasına ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmazken, muhalefetten ilk değerlendirmeler gelmeye başladı.

AKP’den istifa ederek Gelecek Partisi’nin kuran eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Berat Albayrak’ın istifa paylaşımını “Kabile düzenine döndük” şeklinde değerlendirdi.

Davutoğlu “Bu gece yaşananlar siyasetimizi ve devletimizi aşiret anlayışına çeviren sistemin değişmesini zorunlu kılıyor. İşte bunun için güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz ve herkesi bugünkü açıklamamızı takip etmeye davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.

