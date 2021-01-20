Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye: Çin muhipleriyle yatıp kalkıyorsun

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il başkanları toplantısında geçtiğimiz günlerde Ankara'da evinin önünde saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıya tepkisini sürdürdü. Saldırıyı soruşturan savcıyı sosyal medyada tehdit eden MHP'li vekillere tepki gösteren Ahmet Davutoğlu Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e çağrıda bulundu.

Ahmet Davutoğlu, "Çağırın Adalet Bakanı'nızı. Bu ülkede ilk kez milletvekilleri yürütülmekte olan bir soruşturma ile ilgili Cumhuriyet Başsavcısı'nı açık bir şekilde tehdit etti. Sorun Adalet Bakanı'na nerede yaşıyoruz? Cumhuriyet Başsavcıları'nın önünde "Cumhuriyet" ifadesi var. Cumhuriyet'in teminatı altındalar da onun için var. Kim bunları tehdit ediyor Sayın Bakan? Bir bakın şunların hesabına, bir soruşturma başlattınız mı? Ne yaptınız bu savcıları tehdit edenlere?" dedi.



Bu arada bir şeye sevindim, ben Fenerbahçeliyim ve Mesut Özil geldi. Biz anlatamıyoruz ümit ederim ki Mesut Özil bir gün Cumhurbaşkanı ile karşılaştığında şu Uygur meselesini anlatır da belki onun hatırına dinler de bir gün sesi çıkar. Yazıklar olsun! İngiltere Parlamentosu, Avrupa Parlamentosu, Amerikan Kongresi hepsi Uygur meselesinden bahsedecek, siz burada Milliyetçilik, yerlilik, millilik taslayacaksınız, Mesut Özil kadar Uygur meselesini konuşmaktan da imtina edeceksiniz. Mesut'a çağrım şu: Futboldaki o güzel ahenkli oyununu insan haklarında da göstermeye devam et ve her gün Uygurlardan bahset ki şunların kulağındaki pas bir silinsin.



Bana "Serok" diyen vatandaşlarım, bizim liderimiz Davutoğlu'dur diyorlar ben de baş göz üzerine diyorum. Neden rahatsız oluyorsunuz? Eğer Bahçeli de bir gün "Serok Bahçeli" dedirtebilirse bu ülkenin vatandaşlarına, o zaman gelsin milli birliği savunsun. Türkçe'yi savunabilmen için önce Kaşgar'ı savunabilmen lazım Sayın Bahçeli. Savun bakalım. Biz savunuyoruz, Doğu Türkistan ile yatıyoruz Doğu Türkistan ile kalkıyoruz. Sen ise Çin muhipleriyle kalkıyorsun. Bize milliyetçilik dersi veremezsin.

