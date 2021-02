Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye: 17/25 Aralık saatinin önünde poz vererek...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhur İttifakı ortaklarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Koalisyon hükümeti kurmak amacıyla bize geldiğinde söylediklerini açıklamış olsaydık insan içine çıkacak hali kalmazdı” sözleriyle başlayan 2015 koalisyon görüşmeleri tartışmalarına ilişkin, "Bahçeli şimdi de Sayın Selçuk Özdağ’a ve gazetecilerimize yönelik saldırılardan dikkatleri dağıtmak için iki heyette on kişinin şahitlik ettiği 2015 koalisyon görüşmeleri üzerinden ucuz bir yaklaşım sergiliyor. Nasıl birkaç hafta önce kendisinin tahrikiyle genel başkan yardımcımızın canına sokak ortasında kastedildi ise şimdi de yalanları ve iftiralarıyla siyasetin ahlakına, namusuna ve itibarına kastediyor, bizim Sayın Bahçeli’nin ne üslubuna ne yalanlarına ne tahriklerine yetişmemiz mümkün değil zira aynı kulvarda değiliz, biz ne yalanda ne iftirada ile ne de şiddete tahrik ve sokak teröründe Bahçeli ile yarışamayız." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, şöyle konuştu:



“Biz aşıdan daha mühim hiçbir gündem yok derken birilerinin bitmez tükenmez bir yalan, iftira, suça teşvik ve tahrik gündemi devam ediyor. Sayın Bahçeli şimdi de Sayın Selçuk Özdağ’a ve gazetecilerimize yönelik saldırılardan dikkatleri dağıtmak için iki heyette on kişinin şahitlik ettiği 2015 koalisyon görüşmeleri üzerinden ucuz bir yaklaşım sergiliyor. Nasıl birkaç hafta önce kendisinin tahrikiyle genel başkan yardımcımızın canına sokak ortasında kastedildi ise şimdi de yalanları ve iftiralarıyla siyasetin ahlakına, namusuna ve itibarına kastediyor.



Bizim Sayın Bahçeli’nin ne üslubuna ne yalanlarına ne tahriklerine yetişmemiz mümkün değil zira aynı kulvarda değiliz, biz ne yalanda ne iftirada ile ne de şiddete tahrik ve sokak teröründe Bahçeli ile yarışamayız. Kendisine ve MHP yönetimine bir kez daha seslenmek istiyorum. Nasıl şiddetle aranıza mesafe koyun dediysek lütfen yalan ve iftira ile de aranıza mesafe koyun. Tamam dün kara dediğinize bugün ak, dün lanet ettiğinizi bugün tazim, dün küfrettiğinizi bugün yüceltmede üstünüze yok ama yalanla aranıza mesafe koyun. Sayın Bahçeli, siz bırakın 2015 koalisyon görüşmesinde neler konuşulduğunu, 10 kişinin katıldığı bir görüşmenin bir cümlesi bile mahrem olmaz, sır kalmaz.



Nitekim Sayın Faruk Çelik daha önce bu iddiaları gündeme getirdiğinizde orada bulunmanın ahlaki gereğini yaparak sizin Cumhurbaşkanına yönelik hakaretlerinize benim gerekli cevapları verdiğimi, sizin ise getirdiğim dört koalisyon teklifinin tümüne de hayır dediğinizi tam bir dürüst şahitlik ilkesi ile dile getirdi. Şimdi dünyevi ahlak ve uhrevi sorumluluk gerektiren dürüst şahitlik ilkesinin gereğinin heyetimizde bulunan Lütfü Elvan, Mahir Ünal ve Ertan Aydın tarafından da yerine getirilmesi hem benim hem de milletimizin hakkı ve beklentisidir.



Ayrıca o görüşmenin muhtevasını görüşmeden hemen sonra yaptığım basın açıklamasında kamuoyumuz ile paylaştım. O zaman niye itiraz etmediniz de olayın üzerinden beş yıl geçtikten sonra “müflis tüccar eski defterleri karıştırır” deyişine uygun bir şekilde bir iftira kampanyası halinde dile getiriyorsunuz. Amacınızı çok iyi biliyoruz Sayın Bahçeli. Amacınız suni bir gündem yaratarak siyasilere ve gazetecilere dönük saldırıları unutturmak. Amacınız bu saldırılarda kullanılan piyonların arkasındaki azmettiricileri korumak. Amacınız ülkeye bir şiddet iklimi yayarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti üzerinde kurduğunuz vesayet rejimini sürdürmek. Amacınız ülkeyi kasıp kavuran yoksulluk, yolsuzluk ve yasakları gündemden düşürmek. Hiç boşuna çaba sarf etmeyin. Ne saldırıları unutturacağız, ne sizin vesayet rejimini sürdürmenize sessiz kalacağız, ne de halkımızın, esnafımızın, çiftçimizin, işçimizin, gençlerimizin ve kadınlarımızın gerçek gündeminin unutturulmasına izin vereceğiz.



Özetle Sayın Bahçeli, kamuoyu her şeyi o zaman da gördü bugün de biliyor, siz bırakın benimle yaptığınız ve her iki taraftan da heyetlerin katıldığı koalisyon görüşmesini de siz ve Erdoğan’dan başka hiç kimsenin katılmadığı görüşmelerde neler konuşuyorsunuz onu söyleyin. Koalisyon iki parti arasında meşru bir ilişkidir ama iki kişi arasında ilişkiye dönüştüğünde ne MHP’li ne de AK Partili kardeşlerimin neler olup bittiğini bilmesi mümkün değildir. Siz Erdoğan’la ne konuşuyorsunuz, onları açıklayın. Mesela yıllarca Erdoğan’a küfür ettikten sonra birbirinizin yüzüne nasıl bakıyorsunuz. Türkiye’nin her hangi bir meselesini ülkenin cumhurbaşkanı ile neden baş başa konuşmanız gerekiyor. Niçin siz MHP’lilere ve Erdoğan AK Partililere güvenip yanınıza alamıyorsunuz. Siz bırakın 2015’i de bugün neler konuşuyorsunuz onu söyleyin. Ne diyorsunuz Erdoğan’a mesela Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ “kendi kendisine saldırı düzenlemiş” diyor musunuz? Evet Bahçeli önce tahrik etti ardından da çıkıp “bu saldırganların bizimle hiçbir alakası yoktur, olsa olsa Özdağ kendi kendisini dövdürüp kayda aldırmıştır” dedi. Çok zekice değil mi. Çok ahlaklı ve delikanlıca bir tavır değil mi? Aynen FETÖ liderinin darbe sonrası çıkıp “binde birini tanımam” demesi kadar delikanlıca ve dürüstçe değil mi? 17/25 saati önünde poz vere vere, ahlakınız da benzeşmiş anlaşılan ama Bahçeli bir konuda haklı. Türkiye’de kendi kendisini dövdüren birileri var. Hem de Allah’ın her günü. Kendi kendilerini dövdürüyorlar.



Biz de milletle birlikte her gün izliyoruz. Türkiye’de kendi kendisini dövdüren bir kişi var o da Erdoğan. Evet, her gün Sayın Erdoğan ve AK Parti kendisini Sn. Bahçeli ve MHP’ye dövdürüyor, ezdiriyor ve aşağılatıyor. AK Partili kardeşlerimin de bu beşinci sınıf vesayet rejimini, bu esaret düzenini her gün izlemesi isteniyor. Ben AK Partili kardeşlerimin bu durumdan illallah dediğini biliyorum.



Artık bu acı gerçekle yüzleştiklerini ve yaşanan bunca yolsuzluğa, yoksulluğa ve yasaklara hayır diyeceklerini biliyorum. AK Partili kardeşlerim elbette yaşananların farkındalar. Bahçeli vesayetinden de AK Parti’yi getirdikleri noktadan da şikâyetçiler. Allah rızası için üzüldüğünüzü, gelinen noktayı tasvip etmediğinizi, inanmadığınızı, beğenmediğinizi biliyorum. Sizlerin de bizim gibi bu aleni yanlışlara karşı çıktığınızı, yanlışları konuştuğunuzu biliyorum. Nitekim yaptığımız ziyaretlerde yanımıza gelerek dert yanıyorlar ve haklarını bu iktidara helal etmeyeceklerini söylüyorsunuz. Ancak kalbinizden buğz ederek, karşı çıkarak olmaz bu iş.



Güç sizde, bu yanlışları yapanlar yetkiyi de gücü de sizden alıyorlar. Yanlışlara ortak olmayın. Ülkemizin 130 milyar dolarını cahil damadın ekonomi fantezilerine kurban edenleri. Sizlerin alınterinizi, yılların birikimini Erdoğan ve ekonominin e’sinden anlamayan damadının cehaletine kurban edenleri, ülkemizin binbir emekle biriktirdiği ne varsa yüzde 15-20 enflasyonla, yüzde 20 faizle, yüzde 15 işsizlikle yok edenleri görün. Daha da acısı 28 Şubat karanlığından gelip bütün vatandaşlarımız için binbir emekle düzelttiğimiz demokrasimizi, özgürlüklerimizi ve insan haklarını ayaklar altına alanları görün. Allah rızası için yanlışları, haramı, yolsuzlukları, yoksulluğu, yasakları dilinizle de kınayın. Bu zulme, bu yanlışlara ortak olmayın. Zekânıza hakaret ederek, sizleri cahil bir kitle gibi görenlere fırsat vermeyeceğinizi biliyoruz. Hakkın da doğrunun da ne olduğunu en iyi siz biliyorsunuz."