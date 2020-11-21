Davutoğlu'ndan AKP'ye ekonomi tepkisi! "Faiz lobilerine çalışıyorlar"
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı televizyon programında AKP'ye faiz konusunda eleştirdi.
GÜNDEM 21.11.2020, 00:05
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kanal 42’de katıldığı programında AKP'nin politikalarını sert dille eleştirdi.
AKP iktidarının ekonomi başta olmak üzere ülke yönetiminde keyfi dikkat çeken Davutoğlu, kendi dönemlerinde, faizi yükselttiklerinde Cumhurbaşkanı tarafından ‘’faizcilikle’’ suçlandıklarını şimdi ise faizin neden yükseltildiğini sordu.
Ayrıca iktidarın yürüttüğü iddialı politikalarında çok sert dönüşlerin yaşandığı, politikaların 'U dönüşü' ile sonuçlandığını belirten Davutoğlu, iktidarın faiz lobilerine çalıştığını iddia ederek, "kurdaki yükselişin nedenlerinden biride rezervlerin tükenmiş olmasıdır’’ dedi.
AKP iktidarının ekonomi başta olmak üzere ülke yönetiminde keyfi dikkat çeken Davutoğlu, kendi dönemlerinde, faizi yükselttiklerinde Cumhurbaşkanı tarafından ‘’faizcilikle’’ suçlandıklarını şimdi ise faizin neden yükseltildiğini sordu.
Ayrıca iktidarın yürüttüğü iddialı politikalarında çok sert dönüşlerin yaşandığı, politikaların 'U dönüşü' ile sonuçlandığını belirten Davutoğlu, iktidarın faiz lobilerine çalıştığını iddia ederek, "kurdaki yükselişin nedenlerinden biride rezervlerin tükenmiş olmasıdır’’ dedi.
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