Davutoğlu'ndan AKP'ye Çakıcı göndermesi: At izi it izine karışmış

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP'ye ekonomi ve gündemdeki gelişmeler üzerinden tepki gösterdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla "At izi it izine karışmış, hakkımızda hayırlısı olsun” diyerek sert sözler sarf eden Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Davutoğlu'nun paylaşımı Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sarf ettiği sözleri akıllara getirdi.

İktidarın reform programı belli oldu:Faizleri artır ekonomik reform olsun!Siyasette mafyavari tehditlere göz yum, adalet ve insan hakları reformu olsun! “At izi it izine karışmış, hakkımızda hayırlısı olsun”

