Davutoğlu'ndan AKP'ye Çakıcı göndermesi: At izi it izine karışmış
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP'ye gündemdeki gelişmeler üzerinden sert tepki gösterdi.
GÜNDEM 19.11.2020, 01:33
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP'ye ekonomi ve gündemdeki gelişmeler üzerinden tepki gösterdi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımla "At izi it izine karışmış, hakkımızda hayırlısı olsun” diyerek sert sözler sarf eden Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"İktidarın reform programı belli oldu: Faizleri artır ekonomik reform olsun. Siyasette mafyavari tehditlere göz yum, adalet ve insan hakları reformu olsun."
Davutoğlu'nun paylaşımı Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sarf ettiği sözleri akıllara getirdi.
İktidarın reform programı belli oldu:Faizleri artır ekonomik reform olsun!Siyasette mafyavari tehditlere göz yum, adalet ve insan hakları reformu olsun! “At izi it izine karışmış, hakkımızda hayırlısı olsun”
— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) November 18, 2020
İktidarın reform programı belli oldu:Faizleri artır ekonomik reform olsun!Siyasette mafyavari tehditlere göz yum, adalet ve insan hakları reformu olsun! “At izi it izine karışmış, hakkımızda hayırlısı olsun” — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) November 18, 2020 pushfn('ads');
Twitter hesabından yaptığı paylaşımla "At izi it izine karışmış, hakkımızda hayırlısı olsun” diyerek sert sözler sarf eden Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"İktidarın reform programı belli oldu: Faizleri artır ekonomik reform olsun. Siyasette mafyavari tehditlere göz yum, adalet ve insan hakları reformu olsun."
Davutoğlu'nun paylaşımı Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sarf ettiği sözleri akıllara getirdi.
İktidarın reform programı belli oldu:Faizleri artır ekonomik reform olsun!Siyasette mafyavari tehditlere göz yum, adalet ve insan hakları reformu olsun! “At izi it izine karışmış, hakkımızda hayırlısı olsun”
— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) November 18, 2020
İktidarın reform programı belli oldu:Faizleri artır ekonomik reform olsun!Siyasette mafyavari tehditlere göz yum, adalet ve insan hakları reformu olsun! “At izi it izine karışmış, hakkımızda hayırlısı olsun” — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) November 18, 2020 pushfn('ads');
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