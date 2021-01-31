Davutoğlu'ndan AK Parti'ye ÖTV tepkisi: Hangi vicdana sığar...
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti hükümetinin Özel İletişim Vergisi'ne zam yapmasını eleştirdi.
GÜNDEM 31.01.2021, 07:20
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti hükümeti tarafından Özel İletişim Vergisi'ne yüzde 33 zam yapılmasına tepki gösterdi.
Pandemi döneminde bedava olması gerektiğini belirttiği internet için vergi zammı yapılmasına tepki gösteren Davutoğlu, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:
"Öğrencilerin, öğretmenlerin, çalışanların, esnafın kısacası herkesin internete, telefona daha fazla ihtiyaç duyduğu zor dönemde iktidar bunu da fırsata çevirdi!
Pandemide internetin bedava olması gerekirken Özel İletişim Vergisine yapılan %33’lük zam hangi vicdana sığar?"
Öğrencilerin, öğretmenlerin, çalışanların, esnafın kısacası herkesin internete, telefona daha fazla ihtiyaç duyduğu zor dönemde iktidar bunu da fırsata çevirdi!Pandemide internetin bedava olması gerekirken özel İletişim vergisine yapılan %33’lük zam hangi vicdana sığar?
— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) January 30, 2021
Öğrencilerin, öğretmenlerin, çalışanların, esnafın kısacası herkesin internete, telefona daha fazla ihtiyaç duyduğu zor dönemde iktidar bunu da fırsata çevirdi!Pandemide internetin bedava olması gerekirken özel İletişim vergisine yapılan %33’lük zam hangi vicdana sığar? pushfn('ads'); — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) January 30, 2021
Pandemi döneminde bedava olması gerektiğini belirttiği internet için vergi zammı yapılmasına tepki gösteren Davutoğlu, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:
"Öğrencilerin, öğretmenlerin, çalışanların, esnafın kısacası herkesin internete, telefona daha fazla ihtiyaç duyduğu zor dönemde iktidar bunu da fırsata çevirdi!
Pandemide internetin bedava olması gerekirken Özel İletişim Vergisine yapılan %33’lük zam hangi vicdana sığar?"
Öğrencilerin, öğretmenlerin, çalışanların, esnafın kısacası herkesin internete, telefona daha fazla ihtiyaç duyduğu zor dönemde iktidar bunu da fırsata çevirdi!Pandemide internetin bedava olması gerekirken özel İletişim vergisine yapılan %33’lük zam hangi vicdana sığar?
— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) January 30, 2021
Öğrencilerin, öğretmenlerin, çalışanların, esnafın kısacası herkesin internete, telefona daha fazla ihtiyaç duyduğu zor dönemde iktidar bunu da fırsata çevirdi!Pandemide internetin bedava olması gerekirken özel İletişim vergisine yapılan %33’lük zam hangi vicdana sığar? pushfn('ads'); — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) January 30, 2021
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