Davutoğlu'ndan AK Parti'ye: Çin'in sözcüsü Perinçek'in peşine takılmışlar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti iktidarını Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek üzerinden sert sözlerle eleştirdi. Davutoğlu, "Çin'in zulmüne sessizler, Çin'in Türkiye'deki sözcülüğünü yapan bir partinin peşine takılmışlar bizim de mazlum kitlelere sessiz kalmamızı bekliyorlar." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etmesi sonrasında iki lider ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda gazetecilerin soruları cevaplandı. Davutoğlu, Ulusal TV muhabirinin Çin ile ilgili sorusuna cevap verdi.

Ahmet Davutoğlu, AK Parti hükümetine Doğu Perinçek eleştirisinde bulundu.

Davutoğlu, şunları söyledi:

Kimsesizlerin sahibi diye yola çıkan Sayın Cumhurbaşkanı'nın aylardır Uygur Türkleri ile ilgili tek bir söz sarf etmemesinin, Bahçeli'nin niye BM'de 38 ülkenin imza attığı bir metne Türkiye imza atmadı diye hesap sormamasının hesabını da millet onlardan sorar. Uygur Türklerinin haklı mücadelelerinin sonuna kadar yanındayız."

"Çin bugün milyonlarca soydaşımızı dininden, Türkçesinden dolayı, sadece "Selamun Aleyküm" dediği için terörist ilan ediyor. Türkiye'de içeride milliyetçilik taslayan Sayın Cumhurbaşkanı da Bahçeli de sessiz. Çin'in zulmüne sessizler, Çin'in Türkiye'deki sözcülüğünü yapan bir partinin peşine takılmışlar bizim de mazlum kitlelere sessiz kalmamızı bekliyorlar.

