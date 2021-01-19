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Davutoğlu'dan Bahçeli'ye 'Serok Ahmet' yanıtı: Onurumdur gururumdur
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Serok Ahmet' açıklamasına karşı verdiği yanıt dikkat çekti.
GÜNDEM 19.01.2021, 08:27
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalarda kendisine yönelik 'Serok Ahmet' ifadeleri kullanması hakkında açıklama yanıt verdi.
Twitter hesabından Bahçeli'ye karşı cevap veren Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Serok Ahmet” diye bizi bağrına basan kardeşlerimin sözünden rahatsız olanlar, bölücüdür! Bu milletin, birliğine, beraberliğine, kardeşliğine kastedenlerdir!
Kürtçe de Türkçe gibi bu toprakların öz dilidir, ana dilidir. Serok Ahmet” sözü hakaret değil, onurumdur, gururumdur."
Twitter hesabından Bahçeli'ye karşı cevap veren Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Serok Ahmet” diye bizi bağrına basan kardeşlerimin sözünden rahatsız olanlar, bölücüdür! Bu milletin, birliğine, beraberliğine, kardeşliğine kastedenlerdir!
Kürtçe de Türkçe gibi bu toprakların öz dilidir, ana dilidir. Serok Ahmet” sözü hakaret değil, onurumdur, gururumdur."
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