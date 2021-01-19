Davutoğlu: Ülkemiz yeniden karanlık günlere sürüklenmek isteniyor
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, 14 yıl önce AGOS gazetesi önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hrant Dink'i andı.
GÜNDEM 19.01.2021, 16:28
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni olduğu Agos gazetesi önünde, 2007 yılında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hrant Dink'i sosyal medya mesajıyla andı.
Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hala bu cinayet tam olarak aydınlatılamamışken yeni siyasi terör olaylarıyla ülkemiz karanlık günlere sürüklenmek istiyor." dedi.
Davutoğlu'nun paylaşımı şöyle:
"Hrant Dink’in hain bir cinayetle bizden koparılışının üzerinden 14 yıl geçti. O’nu saygıyla anıyorum. Hala bu cinayet tam olarak aydınlatılamamışken yeni siyasi terör olaylarıyla ülkemiz karanlık günlere sürüklenmek istiyor. Gelecek Partisi olarak buna asla izin vermeyeceğiz!"
Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hala bu cinayet tam olarak aydınlatılamamışken yeni siyasi terör olaylarıyla ülkemiz karanlık günlere sürüklenmek istiyor." dedi.
Davutoğlu'nun paylaşımı şöyle:
"Hrant Dink’in hain bir cinayetle bizden koparılışının üzerinden 14 yıl geçti. O’nu saygıyla anıyorum. Hala bu cinayet tam olarak aydınlatılamamışken yeni siyasi terör olaylarıyla ülkemiz karanlık günlere sürüklenmek istiyor. Gelecek Partisi olarak buna asla izin vermeyeceğiz!"
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