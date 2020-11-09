Davutoğlu: İstifa hükümet sisteminin hastalığını ortaya koymuştur

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu “Tam Demokrasi İçin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” adını verdikleri yeni hükümet sistemi modelini anlattığı programda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasını değerlendirdi. Davutoğlu, "Dün yaşananlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün hastalıklarını bir gecede, bütün semptomlarını belirtilerini ortaya koymuştur." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu “Tam demokrasi için güçlendirilmiş parlamenter sistem” adlı yeni hükümet sistemi modelini tanıttıkları toplantıda konuştu. Toplantıya Azerbaycan güçlerini selamlayarak başlayan Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bakanlar arası istifa restleşmesine döndüğünü ifade ederek sistemin yürümediğinin altını çizdi.



Bir bakanın istifasının sadece sosyal medyadan duyurulmasının devlet teamülüne uygun bir hareket olmadığını belirten Davutoğlu, "Metni aldığımda bu gerçek olmaz dedim. Böyle bir istifa olmayacağından değil. Türkiye Cumhuriyetinde bakanlık makamına gelmiş birisinin böyle kötü bir Türkçe kullanmasına inanamadığım için. Bu Türkçe ile bırakın bakanlık idare etmeyi, herhangi bir küçük kurum bile yönetilemez. Dün yaşananlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün hastalıklarını bir gecede, bütün semptomlarını belirtilerini ortaya koymuştur." dedi.



“Türkiye’de bir anayasa sorunu vardır en ortasında da sistem sorunu vardır” diyen Davutoğlu, ülkemiz de 150 yıllık bir anayasa sorunu olduğunu söyledi. Davutoğlu, "Son 150 yıllık anayasa tecrübesi ile tecrübe ettiklerimiz sonucu bu önerilerimizi sunuyoruz. Hemen hemen bütün anayasamız tepkiseldir. Gerçek bir sistem varsayımı barındırmaz. Bugün bizim teklif ettiğimiz sistem tepkisel değildir. Bütün anayasaların güç yapısı varsayılarak ortaya çıkmasıdır. Güç gösterisi yapmak için ortaya çıkmasıdır. Ankara’da güç savaşlarında kazanç sağlamak için yazılmıştır. Biz önce siyasal sistem problemini çözelim anayasa sistemi olur. Anayasalar elitler ile ortaya çıktı, halk ile tartışılmadı." diye konuştu.



Davutoğlu, yaptıkları çalışmaya ilişkin siyasi partileri de ziyaret edeceklerinin altını çizerek, "Bugün özel kalemim aracılığı ile bütün siyasi partilerden randevu isteyeceğim. Bugün konuşma vaktidir, ortak paydalarımız ile çözüm üretme günüdür. Bir bakan istifası sistemi etkiliyorsa o sistem yok demektir. Bu önerimizi tüm partilere paylaşacağız. Randevu taleplerimizi kabul etmeyeceklerini düşünmüyorum. Bütün STK’lardan, iş adamları teşkilatlarından, sendikalardan randevu talep edeceğim. Sistemde gördüğüm aksaklıkları anlatacağım. Bütün basın yayın organlarından randevu talep edeceğim. Bu randevularımızı takip edeceğiz yarından itibaren sosyal medya hesaplarımızdan kimler evet demişse paylaşacağız. Kim isterse konuşuruz. Bu korku atmosferini dağıtmak için yola çıktık." dedi.



Gelecek Partili ve Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Serap Yazıcı da programda yaptığı değerlendirmede TBMM’nin giderek işlevsiz bir hale geldiğini ifade etti. Yazıcı, “Şimdi mecliste sadece yazılı soru sorma hakkı vardır. Gensoru mekanizmasını da kaldırdılar. Geçmişte TBMM Başbakanlara veya Bakanlara soruşturma önergesi verebilmekteydi. Şimdi bu kullanılması mümkün olmayan bir madde olmuştur. 301 milletvekili ile önerge verme hakkına sahiptirler. TBMM’nin zayıflayan bir noktası da bütçe kanunudur. Parlamentolar bütçe kanunun kabul edilmemesi ile iktidar denetlenirdi. Ancak şuanda meclisin bu konuda bir yetkisi yok. Meclis etkisiz hale getirilmiştir. Anayasa mahkemesine ilişkin düzenlemeleri incelediğimiz zaman, küçük partilerin anayasaya dava açma hakkı yoktur. Bu yüzden biz güçlendirilmiş parlamenter sistemine geçiş öneriyoruz” şeklinde konuştu.

Mehmet Fahri Özkan / Ankara

