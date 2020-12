Davutoğlu: İktidar 28 Şubat'ın artıkları ile koalisyon hükümetine döndü

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin kuruluşunun birinci yılında parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Koronavirüs testi negatife döndüğünü söyleyen Davutoğlu yaptığı konuşmada, "Dün PCR testimin negatif çıkması ile birlikte bu zorlu süreci Allah’ın izni ve sevenlerimizin duasıyla atlatmış bulunuyorum." ifadesini kullandı. Davutoğlu, "20 yıl önce Türkiye’yi iflasa götüren Bahçeli’den devr aldığımız iktidar anahtarını tekrar Bahçeli’ye teslim etti. 28 Şubat teorisyeni marjinal bir partinin ve onu her dönemde şaibeli ilişkiler içine girmiş liderinin eline verdi." dedi. Gelecek Partisi'nin birinci yılını kutlayan Davutoğlu, Meşakkatli ama onurlu, zor ama huzurlu, badireli ama ahlaklı siyaset yolculuğumuz için özel bir gündeyiz. Gelecek Partisi’nin birinci yılına ulaşmasının bahtiyarlığını yaşamayı nasip eden Rabbimize hamd ediyoruz. 12 Aralık 2019’da doğumu gerçekleşen Gelecek Partisi bugün bir yaşına girdi. Bugünlere gelişimiz kolay olmadı." diye konuştu.AK PARTİ 28 ŞUBAT'IN ARTIKLARI İLE KOALİSYON HÜKÜMETİNE DÖNDÜPartisinin kuruluş sürecine ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Davutoğlu, "Eleştirileri ve çözüm önerilerini iyi niyetle yapmış ve AK Parti’nin girdiği yanlış yoldan dönmesini arzulamıştık. Maalesef bütün iyimser beklentilerimiz kibirli bir inkarla, bütün samimi çabalarımız hak tanımaz bir ihraçla sonuçlandı. Bizler de AK Parti’nin değişime kendisini, Türkiye’nin gerçeklerine, milletin arzularına hatta AK Partililerin beklentilerine bile kendisini kapattığını görerek milletimizle buluşma kararı aldık. AK Parti bir aile yönetimine, iktidar ise başta 28 Şubat artıkları olmak üzere Türkiye’nin ve milletin hayrına sicilleri boş ancak darbecilikten ekonomik iflasa sicilleri sabıkalı isimlerle koalisyon hükümetine döndü. 20 yıl önce Türkiye’yi iflasa götüren Bahçeli’den devr aldığımız iktidar anahtarını, 20 yıl sonra Sayın Erdoğan milletin bütün emeğini ve AK Parti’nin birikimini yok ederek tekrar Bahçeli’ye teslim etti. Bununla da yetinmedi rotayı da milletin üç nesildir süren özgürlük ve değer mücadelesini bu değerlere düşmanlığını hiç bir zaman gizlememiş 28 Şubat teorisyeni marjinal bir partinin ve onu her dönemde şaibeli ilişkiler içine girmiş liderinin eline verdi. 2 Eylül 2019’da ihraç istemiyle disipline sevk edilince 13 Eylül 2019’da arkadaşlarımızla birlikte istifa ederek yeni bir siyasi hareket başlatacağımızı ilan ettik. Böylece bu mücadelede üçüncü aşamaya geçerek Gelecek Partimizin geleceğinin işaret fişeğini çakmış olduk." ifadelerini kullandı. GELECEK PARTİSİ'NİN SAHNEYE ÇIKMASIYLA 23 PARTİ KURULDU

"Herkesin sustuğu, sindiği ve çekindiği bir dönemde meydana çıkarak doğruyu, hakikati ve hakkı dile getirdik." diyen Davutoğlu, "Biz korku duvarını yıktıkça Gelecek Partisi binası inşa edildi ve 12 Aralık 2019’da Gelecek Partisi kurularak milletimize taze bir soluk, yeni bir umut oldu. Korku düzenlerinden kibirli bir şekilde emin olanlar artık hakikati dillendiren bir kadronun milletimizle buluşacağını gördüler. Türkiye siyasetine Gelecek Partisi ile birlikte yeni bir soluk, yeni bir yaklaşım ve yeni bir tarz gelmiştir. Gelecek Partisi olarak biz bu korku duvarını aştığımız için 12 Aralık 2019’dan önce 2018’de sadece iki, 2019’da yine sadece iki parti kurulmuşken Gelecek Partisi’nin tarih sahnesine çıkarak korku duvarlarını birer birer yıkmasıyla birlikte son bir yıl içinde 23 yeni parti kuruldu. Gelecek Partisi’nin cesur ve samimi kadroları bütün bu baskıları göğüsleyerek korku duvarlarını yıkmasaydı bu partilerin kurulmasının önünü açan iklim değişikliği yaşanabilir miydi?" diye sordu. Davutoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle: Gelecek Partisi bugün bir yaşına girerken bir yandan iktidarın inşa ettiği anti-demokratik siyasi atmosferin diğer yandan Korona salgının zor şartları altında 1 Kasım’da genel kongremizi de yaparak seçimlere girme hakkına kavuşmuş durumdayız.Bu koalisyon iktidarı millete sağır olduğu için milletin sesini duymamaktadır. Bu koalisyon iktidarı millete kör olduğu için milletin halini görmemektedir. Bu koalisyon iktidarı milletin derdini umursamadığı için milletin kanayan vicdanını hissetmemektedir. Bu koalisyon iktidarı her ne kadar Türkiye’de olsa da artık milletle aynı dünyada yaşamamaktadır. Karşımızda ağır bir vesayet rejimi bulunmaktadır. Vasisi Bahçeli, rota çizeni Perinçek olan bu vesayet rejiminden Sayın Erdoğan’a sadece sözcülük kalmıştır. Hayaller koalisyonsuz Türkiye, gerçekler meşru bir koalisyonu bile aratan Bahçeli ve Perinçek vesayet rejimidir. Cumhurbaşkanı’nın vasisi gibi konuşan konuşanadır. Bu iktidarın içinde bulunduğu vesayet rejimi dünyası milletin ve Türkiye’nin içinde bulunduğu dünyadan tamamen kopmuştur. Millet iş derdindedir bunlar bir kişiye beş maaş verme derdindedir. Millet aş derdindedir, bunlar yandaş müteahhide daha fazla milletin kaynaklarını akıtma derdinde. Millet hak, hukuk ve adalet derdindedir bunlar ülkeyi askeri bir garnizona çevirme derdinde. Milletin feryadını duymayanlar bir anda dış mihrak talimatlarını duymuşlardır. Maalesef bizzat Sayın Erdoğan’ın kendi ifadeleriyle ülkemizde “küresel siyasi gelişmelere uygun olarak” bakan ve Merkez Bankası başkanı değiştirilmiştir. Bunu bizzat Sayın Erdoğan söyleyebilmiştir.Yıllarca dış mihrak deyip durup, önlerine gelen herkesi dış mihrak uzantısı olarak suçlayıp sonra da küresel siyasi gelişmelere göre bakan değiştiriyoruz, politika değiştiriyoruz, hatta dış mihrak için reform bile yapmayı düşünüyoruz çizgisine gelmişlerdir. Hayaller tam bağımsız Türkiye, gerçekler bir odaktan başka odağa, bir eksenden başka eksene ne yaptığını bilmez şekilde savrulan Türkiye. Bu millet bu acizliği, bu onursuzluğu hak edecek ne yaptı size?Samimi bir iktidar, yerli bir iktidar, yerli bir hükümet Biden’a, Putin’e, Trump’a bakıp ülkesinin demokrasisini şekillendirmez. Milletine bakar, milletine. Bunlar milletin sesini unutalı çok zaman oluyor. Tam da bu yüzden sahici ve samimi olmayan bir şekilde demokrasiyi, adaleti ve hukuk devletini hatırlamaları bir seraptan başta bir şey değildir. Önce ortaya çıkardıkları enkazın hesabını verecek cesareti göstersinler. Dürüstçe milletle yüzleşip biz batırdık, ülkeyi her anlamda iflasa sürükledik, dış mihraklar da elimize bir reçete verdi, size sunabileceğimiz tek şey işte bu acı reçete desinler. Erdoğan’ın ülkeyi getirip bıraktığı yer “acı reçete” yazan bir iktidardır. Evet Erdoğan millete aç karna içilmek üzere acı reçete yazacaklarını söylüyor. Nasıl olsa kendilerine bu acı reçetenin ucu dokunmayacak, nasıl olsa onların keyfi yerinde.

Öncelikle yemeyi bırakın. Bir kişiye beş maaş düzenini bitirin. İsraf projelerini durdurun. Rantçı iş adamlarının milyarlarca liralık vergilerini silmeyi durdurun. Helali-haramı öğrenin. Kamu malının sizin malınız olmadığını bilin ardından da yazdığımız acı reçeteye bakın. Sabah demokrasi, öğlen adalet, akşam hukuk… Sabah akşam demokrasi, adalet ve hukuk ilacını için. Ondan sonra konuşmaya başlayın. Milletin size yazdığı reçete budur. Geniş işsizliğin yüzde 30’a, enflasyonun yüzde 15’e, faizlerin yüzde 15-20’lere ulaştığı bir yerde siz nasıl millete acı reçete yazacaksınız. Millet zaten sizin zehir ettiğiniz hayatını çile ile yaşıyor. Yetmiyor bir de millete acı reçete mi yazıyorsunuz. Millete Erdoğan acı reçetesi. Milletin cebini ve kursağını boşaltan, Türk ekonomisini iflasa sürükleyen Berat Albayrak’a Erdoğan affı. Bu nasıl bir zulümdür, bu nasıl bir ahlaktır? Böyle paylaşımı kurt kuzuya yapmaz. Bu nasıl bir vicdansızlıktır. Sonra da kalkın hiçbir şey olmamış gibi yıllardır unuttuğunuz reform kelimesini telaffuz edin.

İçinde demokrasi, meclis, hukuk geçen her şeyden bu iktidar rahatsız oluyor. Onun için Gelecek Partisi’nin bu iktidara yazdığı reçeteden de rahatsızlar. Emin olun bu milletimizin bu iktidara yazdığı tek reçetedir. Artık minare kılıfa sığmamaktadır. Yıllar sonra hukuk dediniz ertesi gün genel başkan yardımcımız Ayhan Sefer Üstün’ün evini mafya artıkları kurşunladı. Çıkıp bir tek cümle söylediniz mi? Bu ucuz mafya artıklarınızın, ortağınız 28 Şubat artıklarının, çapsız medya silahşörlerinin bizleri korkutabileceğini, sindirebileceğini mi düşünüyorsunuz? Milleti ve bizi bu şekilde susturabileceğinizi mi düşünüyorsunuz?İşte yarım yamalak insan hakları dediniz ertesi gün Diyarbakır’da herkesin gözü önünde masum bir Kürt gencini kurşuna dizenler serbest kaldı, bu vahşetin fotoğrafını çeken gazeteciler de 20 yılla yargılanır hale geldi. Çıkıp bir tek cümle söyleyebildiniz mi? İnsan hakları dediniz, ertesi gün Diyarbakır’da yine kelepçe, yine soruşturma, yine 1990’lar manzaraları. Ağzınızdan seneler sonra adalet kelimesi çıktı ertesi gün affedip serbest bıraktığınız bir mafya lideri ortağınızla birlikte ana muhalefet partisi liderini ağza alınmayacak küfürlerle tehdit etti. Çıkıp bir tek cümle söyleyebildiniz mi?FAİZLERE KARŞI ÇIKAN ERDOĞAN FAİZLERİ ARTIRAN ERDOĞAN'A KARŞI

Faiz artırmanın ekonomiye nasıl zarar vereceğini söylediniz, ertesi gün faizler yüzde 15 çıkarıldı. Çıkıp bir tek cümle söyleyebildiniz mi? Hangisini savunuyorsunuz? Hangisi Erdoğan hangisi iktidar? Faizlere karşı çıkan Erdoğan faizleri artıran Erdoğan’a karşı.YARGIDAN ÖNCE HÜKÜM VEREN ERDOĞAN

İnsan hakları reformu yapacağız diyen Erdoğan, karşısında kimi bulsa hain ve terörist diyerek yargıdan önce hüküm veren Erdoğan. Hukuk reformu yapacağız diyen Erdoğan, karşısında bu mafya düzeni devam edecek diyen ortağı. Millet sizin bu ciddiyetsizliğini hak edecek ne yaptı. Bu adımları kim atıyor? Siz mi atıyorsunuz yoksa görünen ve görünmeyen ortaklarınız mı?YENİ FETÖ'LER Mİ ESİR ALDI

Biriniz reform diyor diğeriniz statüko, briniz hukuk diyor diğeriniz mafya, biriniz adalet diyor diğeriniz baskı. Bu nasıl bir iktidar fotoğrafı. Biz bu manzarayı iyi biliriz. Yeni FETÖ’ler mi esir aldı iktidarı. Rotanızı çizdiğini söyleyen Perinçek’e mi teslim oldunuz? Demokrasiye, hukuka, adalete, şeffaflığa müsaade etmeyiz mi diyorlar? Bizimle kurduğun ortaklığın diyeti hukuk devletinden ve adaletten uzak durmak mı diyorlar?HAYALLER REFORM, GERÇEKLER MAFYA DÜZENİ

Aynı iktidarın içinde birinin yaptığını diğeri yıkıyor. Hayaller reform, gerçekler beşinci sınıf mafya düzeni. Hayaller tam bağımsız Türkiye, gerçekler Küresel güçlere uygun değişiklikler. Hayaller koalisyonsuz tek başına Erdoğan iktidarı, gerçekler eski Türkiye’nin bütün artıklarının yönettiği bir gizli koalisyon. Sayın Erdoğan millete acı reçete yazmayı bıraksın önce kendisine görünen ve görünmeyen ortaklarının yazdığı acı reçeteyi millete açıklasın.YENİ DÖNEME TÜRKİYE İÇİN HAZIRIZ DİYEREK GİRİYORUZ

Bütün dünyanın durduğu ve endişeli bir şekilde geleceğini tekrar tekrar tefekkür ettiği 2020 yılı sonrasında küresel ve ulusal düzeyde yeni doğumlara şahitlik edeceğimizi şimdiden öngörebiliriz. COVID-19 salgını sonrası dünya ve Türkiye’nin farklı olacağını hepimiz görüyoruz. Gelecek Partisi olarak bu yeni döneme “Türkiye İçin Hazırız” diyerek giriyoruz.TÜRKİYE DEMOKRASİ AÇIĞI VERMEKTEDİR

Maalesef Türkiye, tarihin bu anına birçok başlıkta oldukça ciddi açıklarla yakalanmıştır. Dünyada görülmemiş bir finansman imkânı varken Türkiye ciddi bir finansman açığı yaşamaktadır. Dünyada ciddi bir şekilde popülist ve içe kapanmacı politikalardan çıkış tartışmaları tekrar başlarken Türkiye ciddi bir demokrasi açığı vermektedir.TÜRKİYE CİDDİ İTTİFAK AÇIĞI VERMEKTEDİR

Dünyada güçlü bir dezenflasyon dönemi yaşanırken, faziler hemen her yerde sıfır veya eksideyken Türkiye en son geçen yüzyılda gördüğü enflasyonist döngüye girmiştir, faizler akıl almaz rakamlara, 15-20’lere çıkmıştır. Dünyada ittifak haritalarının güncellenmesi ve yeni jeopolitik iş birliği alanları tekrar gündeme gelmişken Türkiye oldukça ciddi bir ittifak açığı vermektedir.

Dünya yeni bir siyasal ve ekonomik sorgulama sürecine girmişken Türkiye ciddi bir özgür tartışma, istişare ve düşünme açığı vermektedir. Maalesef bütün bu açıkların hülasası Türkiye’nin 21. yüzyıl dinamiklerinden milletimizin hak ettiği ölçüde faydalanmasını engelleyebilir. PARLAMENTER SİSTEM GÖRÜŞMELERİNE DEVAM EDECEĞİZ

Türkiye’nin krizden başka bir şey üretemeyen devasa bir hükümet modeli sorunu varken hukuk devletini fiilen ilga eden Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini görmezden gelemeyiz. Milletimizin yıllardır özlemini duyduğu tam demokratik güçlendirilmiş parlamenter sistem talebini göz ardı edemeyiz. Bunun için sadece Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini eleştirmekle yetinmedik. Tam demokrasi için Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerimizi geliştirerek 9 Kasım’da kamuoyuna açıkladık ve bütün siyasi partilerden randevu talep ederek bu önerimiz çerçevesinde istişare sürecimizi başlattık. Talebimiz kabul eden Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti’den sonra rahatsızlığım dolayısıyla ara verdiğimiz görüşmelere önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Hala “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini eleştirenler alternatifini daha ortaya koyamadılar” diyenlere buradan sesleniyorum. Biz bu alternatifi en kapsamlı şekilde ortaya koyduk. Siz görmek istemeseniz de milletimiz görüyor. Öte yandan, gelir adaletsizliğinin her geçen gün büyüdüğü, bölgeler arası kalkınma sorunun arttığı, yolsuzluğun ve kaynak israfının sıradanlaştığı ve refah üretemeyen bir ekonomik yapımız varken işlevsel, verimli ve imtiyazsız bir ekonomik düzen arzusunu göz ardı edemeyiz.