Davutoğlu: Hükümetin reform yapacak ne kapasitesi ne de isteği var

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin en büyük sorunu olarak gördüğü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” önerisini açıkladı. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini 50+1'in içine hapsettiğini ve yakında yeni arayışlara gireceğini belirtti.

Gazete Duvar'a verdiği röportajda hükümetin 2021'in reform yılı olacağı sözlerine değinen Davutoğlu bu sözlerin bir "kitle afyonu" olduğunu belirtti.



Hükümetin reform yapmak istese bile bunun MHP ve Vatan Partisi ile bu partilerin arkasındaki güce çarpacağını kaydeden Ahmet Davutoğlu, parti kapatma ihtimalinin bulunduğu bir ortamda reformdan söz edilemeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eskiden dünyada daha fazla dikkate alındığını aktaran Davutoğlu sözlerine şöyle devam etti;



Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıştırıcı dilinin de reform söylemiyle uyuşmadığını belirtip, reform sözlerinin ardından bütün muhalefeti "terörist" olarak yaftalamasının önceki açıklamalarının inandırıcılığını yok ettiğini ifade etti.

Gelecek Partisi lideri kendilerinin hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne hem "1924 anayasasının çoğunlukçu, 1961 anayasasının vesayetçi sistemine, 1982 anayasasının melez sistemine" karşı olduklarını belirtti. Davutoğlu kendi "güçlendirilmiş parlamenter sistem" projelerini ise şu şekilde anlattı;

"70’li-90’lı yıllardaki gibi zayıf hükümetlerin olmaması için gensoru ile hükümeti düşürmeye niyet edenler aynı gensoruda, aynı oturumda meclisten yeni hükümetin onayını almak zorunda olacaklar. Dolayısıyla bir gri dönem, koalisyon pazarlıkları gibi bir durum yok. Buna da “yapıcı güvensizlik” oyu diyoruz. Güvensizlik oyu vereceksin ama yıkarken birleştiğin gibi yaparken de birleşerek alternatifini koyacaksın. Bu Almanya’da İspanya’da var. Kesinlikle yürütmeyi yavaşlatan üçlü kararname olmayacak. Başbakan istediği ismi atayabilecek. Yasamanın denetim gücü zayıflatılmayacak. Yargı ile yürütme unsurları ayrılacak ve yasama-yargı-yürütme arasında denge kurulacak. Cumhurbaşkanı bütün toplumu temsil edecek şekilde tarafsız biri olacak ama bir yetki ile donanıp bir başbakan rakibi gibi olmaktan çıkarılacak."

"İktidarın ne reform yapma kapasitesi ne niyeti ne de samimiyeti vardır. Yeni bir iktidar olsanız inandırabilirsiniz. 18 yıllık iktidarın sonrasında, özellikle son 4 yılda, daha yakın olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 2.5 yılında bu sistemin mükemmel işlediğini, bir sıkıntı yaşanmadığını, ekonomide uçuşa geçtiğimizi söyleyeceksiniz ve sonra bir gün kalkıp reform gündeminden bahsedeceksiniz! Marksist bir kavram kullanmak gerekirse son dönemde reform söylemi bu yolla 'kitleleri uyuşturan bir afyon' niteliğine döndü. Var olan rahatsızlıklardan mustarip kitlelere onu unutturmak için 'şimdi bir reform yapacağız ve sihirli bir el değecek, sonra düzelecek…' Cumhurbaşkanı reform kavramını en çok 2017 referandumunda kullandı. Öyle bir sistem gelecek ki Türkiye uçacak, faizler sıfıra inecekti. O reform söylemini o kadar kuvvetli kullandıktan sonra şimdi geldiği yerde aynı sistemin yol açtığı sorunları kabullenmeden bir reform gündeminden bahsetmenin niyeti reform değil kitleleri bir dönem daha uyutarak -yani beklentiye sokarak- iktidarını sürdürmek."

"Yani Washington’da oturanlar eskiden 'Erdoğan ne der' diye merak ediyorlardı, çünkü 'One Minute' diye bir çıkışla genel psikolojiyi değiştirebiliyordu. Şimdi orada oturanlar da Moskova’da, Avrupa Brüksel’de, Çin’de oturanlar da Erdoğan’ın gerçek bir baskı uygulandığında direncinin zayıf olduğu gibi bir kanaati edindiler."

