Reklam

Son Dakika

Davutoğlu: Erdoğan damadının adını ağzına almıyor, Ağbal'ı mı koruyacak

Ahmet Davutoğlu, "O eskiden ‘one minute’ dediği zaman dünyanın dikkatini çeken Erdoğan yok. Bu can bu tendeyken Rahip’i vermem dedikten birkaç ay sonra Rahip’i veren Erdoğan var." dedi.

GÜNDEM 20.12.2020, 17:59
1
Davutoğlu: Erdoğan damadının adını ağzına almıyor, Ağbal'ı mı koruyacak
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Youtube'da Karar TV kanalında Karar gazetesi yazarları Elif Çakır ve Taha Akyol’un konuğu oldu. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sert eleştiriler yöneltti.MHP lideri Bahçeli'nin 'HDP kapatılsın' çıkışını değerlendiren Ahmet Davutoğlu, "Siyasi partilerin kapatılmasına esastan karşıyım. HDP ile siyasi anlamda anlaşmamız mümkün değil, terörle arasına mesafe koymadıkça. Diyarbakır, Batman, Van, Silopi sokağına inmeyip Ankara’da HDP’yi kapatmak üzerinden kendi kitlelerini konsolide etmeye çalışanlar teröre en fazla primi vermiş olurlar. Burada da iki yüzlülük aynı Bahçeli ve milletvekilleri Meclis’e gidiyorlar. HDP ile yan yana oturuyorlar. Sonra gidip İç Anadolu’da ve Karadeniz’deki bu konuda kaygılı seçmeni tahrik etmek üzere konuşuyorlar." dedi. 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu "Sayın Erdoğan şu an kendi damadının adını ağzına almıyor. Şimdi Naci Ağbal ile Lütfi Elvan'ı mı koruyacak. Bu insanlar susmamalı. Erdoğan bu insanlara da faizci demişti. Eğer Merkez Bankası bilançosunu görüp de bir sonuca ulaşamıyorsanız, bu vahim bir tablodur. Bilançoyu anlamak için yardım alınıyorsa, başbakanlık da yapılmaz kusura bakmayın." ifadelerini kullandı. 
Davutoğlu’nun Karar TV Gündem Özel programından öne çıkan konuşması şöyle:

Ülkeyi yönetiyor olsaydım alternatif aşıların tümüyle ilgili bilimsel çalışmaların hepsini toplar değerlendirme yapardım ama aşı gibi toplumsal sağlığı doğrudan ilgilendiren bir hususta demokratik süreçlerin işlediği ülkelerdeki çalışmalara öncelik verirdim. Çin aşısına çok güvenle bakamıyorum. Nihayet Çin, bütün bu bilimsel çalışmaları tekelinde yürüten bir ülke. Bireysel özgürlükler konusunda demokratik ve şeffaf denetim süreçlerinden geçmemiş bütün sonuçlara biraz daha teenni ile yaklaşırdım.

Son dönemde Çin’e dönük özel bir kayırmacı ve hiçbir sorgulama olmayan bir yaklaşım var. Dolayısıyla bu bir güven ortamı oluşturmuyor. Son dönemde iktidar sahipleri, bir karar alırken en önemli kriter şu; ,çerideki gücümüzü nasıl konsolide ederiz. İkincisi, buradan bize bir kaynak akar mı? Bize derken ülkeye kaynak akması başka, kendilerine yakın şirketlere bir kaynak akması ayrı bir şey. Çin ile ilgili beklenti Kanal İstanbul’un yapılması üzerine bir kaynak gelecek şeklinde hatta Kanal İstanbul yakınlarında belli alanların Çin’e bırakılarak bunun yapılacağı gibi tezler işlendi ki; bu ulusal egemenliği de ekonomik rantabiliteyi de yok eder.

Türkiye’den Çin’e tren yolu son derece doğru bir projedir. Dışişleri Bakanı ve Başbakanken de destekledim şimdi de destekliyorum. Orta Asya’dan Batı Asya’ya gelecek her yok bizim için faydalıdır. Türkiye buna destek vermeli. Ama buna destek verirken ‘Batı Çin’ diye adlandırdıkları Doğu Türkistan’ın sömürgeleştirilmesi üzerine yürüyen bir politikaya asla cevaz verilmemeli. İnsan hakları bağlamında da bütün dünya oradaki asimilasyona, soykırıma varan uygulamalara Türkiye’den ses çıkmaması önce AK Parti’nin sonra Erdoğan’ın bütün mirasının iflasıdır. Türkiye Cumhuriyeti açısından da ileride, aynen Fransa’nın Cezayir’deki politikaları nedeniyle sessiz kalması sebebiyle Özal’ın özür dilemesi gibi gün gelip birileri Türkiye’nin Uygur meselesinde sessiz kalmasından dolayı özür dileyecektir. Bir taraftan Aras nehriyle ilgili şiir okuyacaksınız ki; Azerbaycan meselesindeki politika doğrudur. Öbür taraftan Doğu Türkistan’dan Tibet’e, Himalayalara o dağları aşıp da Tayland’a, Malezya’ya inen Uygurların haklarını yok sayacaksınız.

İktidar kim olursa olsun Türkiye’ye dönük bir yaptırım uygulanırsa biz o iktidarın yanında bu yaptırımların karşısında net tutum takınırız. Bu tartışılmaksızın benimsediğimiz bir ilkedir ama bu yaptırımlara sebep olan dış politika anlayışını da ayrıca eleştiririz. Takip edilen dış politika rasyonel bir dış politika değil kişisel ilişkilere dayanmış bir politika. Trump gibi dengesiz bir kişi size ‘aptal olma’ diye bir mektup yazabilmiş ve siz de buna tepkisiz kalmışsanız bu sizin kırılganlığınızı gösterir.

‘One minute’ dediği zaman dünyanın dikkatini çeken Erdoğan yok. ‘Bu can bu tendeyken Rahip’i vermem’ dedikten birkaç ay sonra Rahip’i veren Erdoğan var. Maalesef Washington’da, Brüksel’de, Moskova’da, Pekin’de oturanlar Erdoğan’ı artık çözdüler. Hangi şartlarda ne taviz vereceğini biliyorlar. O eskiden ‘one minute’ dediği zaman dünyanın dikkatini çeken Erdoğan yok. ‘Bu can bu tendeyken Rahip’i vermem’ dedikten birkaç ay sonra Rahip’i veren Erdoğan var.

Siyasi partilerin kapatılmasına esastan karşıyım. HDP ile siyasi anlamda anlaşmamız mümkün değil, terörle arasına mesafe koymadıkça ama ben bu mücadeleyi Diyarbakır sokağında veririm, Batman sokağında veririm. Bu bir siyasi mücadeledir. Diyarbakır, Batman, Van, Silopi sokağına inmeyip Ankara’da HDP’yi kapatmak üzerinden kendi kitlelerini konsolide etmeye çalışanlar teröre en fazla primi vermiş olurlar. Siyasi partilerin kapatılması yöneticilerin cezalandırılması değil sadece. Bir müddet sonra ona oy veren kitlelerin cezalandırılması anlamına gelir. Bir süre sonra o kitleler sisteme olan güvenlerini kaybederler. O kitleler ya terör örgütünün propagandasına açık hale gelirler ya da apolitik bir şekilde kenarda beklemeye başlarlar. Burada da iki yüzlülük aynı Bahçeli ve milletvekilleri Meclis’e gidiyorlar. HDP ile yan yana oturuyorlar. Sonra gidip İç Anadolu’da ve Karadeniz’deki bu konuda kaygılı seçmeni tahrik etmek üzere konuşuyorlar. Cumhur İttifakı iki yerde oy kaybediyor; Doğu ve Güneydoğu’da oy kaybediyorlar. Artık orada Gelecek Partisi ve HDP var. Yıllardır devlet bekası diyerek İç Anadolu ve diğer havzalardaki oylardan kopuyorlar. Şimdi buna karşı tekrar bir hamaset uyandırmak tekrar bir düşman yaratmak… Eğer bu konuda samimilerse gitsinler alanda siyasi mücadele yapsınlar. Onu da yapmayacaklar, bunu yapanların önünü kesecekler. Bu teröre verilen en büyük destek haline geliyor zamanla.

O zaman biz Sayın Merkel ile hem mülteci sorununu çözmek hem de vize muafiyetini getirmek yönünde adım attığımız zaman Alman ajanı durumuna düşürüldük bazı çeteler tarafından. Sayın Merkel 23 Nisan’da Türkiye’ye geldiği zaman bu konuda mutabık kalmıştık ve Haziran ayında kesinlikle çıkacaktı vize muafiyeti. Bize karşı yürütülen bazı operasyonların arkasında da aslında bunun net olarak ortaya çıkması vardı. Halbuki Sayın Cumhurbaşkanı bunu sahiplenseydi bu onun başarısı olacaktı. Sayın Merkel ile Sayın Hollande ile AB temsilcileriyle Haziran ayında bütün ülkelerin parlamentolarından geçmesi konusunda mutabakata varmıştık ama birileri bunun Türkiye’ye değil de şahsen başbakan olarak bana dönük bir başarı olarak görüleceği kaygısı… Bir kısmı Türkiye’nin demokratikleşme çabalarına engel olması bir de FETÖ’cü unsurların kendilerince hazırlık içinde olduğu 15 temmuz kalkışmasına engel olarak gördükleri için engellendi.

Türkiye'de mülkiyet hukuku ciddi bir tehlike altında. Sözleşme hukuku da öyle. Türkiye'de adeta çölleşti, sorunlarımız hem hukuki hem de ekonomik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, anti-demokratik bir yapı. Bu sistem asla revize edilemez, çünkü demokratik bir başkanlık sistemi değil. Her şey yürütmeye tabi. Hukuk evrenseldir ama hukuku kontrol etmeye çalışıyorlar. İnsan temelli olmayan bir hukuk yaklaşımı olamaz. Her şey hukuk ile ilgili... Ocu ya da bucu hakim-savcılar olmayacak.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 20 Aralık 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 13 26
2. Galatasaray 12 23
3. Fenerbahçe 13 23
4. Gaziantep FK 12 21
5. Hatayspor 12 21
6. Karagümrük 13 20
7. Malatyaspor 12 19
8. Beşiktaş 11 19
9. Göztepe 13 18
10. Kasımpaşa 13 18
11. Trabzonspor 13 17
12. Konyaspor 11 15
13. Başakşehir 12 15
14. Rizespor 12 15
15. Antalyaspor 12 14
16. Gençlerbirliği 12 12
17. Sivasspor 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Ankaragücü 12 9
20. Erzurumspor 12 9
21. Denizlispor 12 9
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 15 27
2. Tuzlaspor 13 27
3. Altınordu 14 27
4. Altay 14 26
5. Giresunspor 14 26
6. Samsunspor 14 24
7. Adana Demirspor 13 22
8. İstanbulspor 12 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 15 18
11. Ümraniye 15 17
12. Menemen Belediyespor 14 15
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 11 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Everton 14 26
3. Tottenham 13 25
4. Leicester City 13 24
5. Southampton 14 24
6. Man City 13 23
7. M. United 12 23
8. Chelsea 13 22
9. West Ham 13 21
10. Wolverhampton 13 20
11. Aston Villa 11 19
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 13 17
15. Arsenal 14 14
16. Brighton 14 12
17. Fulham 14 10
18. Burnley 12 10
19. West Bromwich 13 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 12 29
2. Real Sociedad 15 26
3. Real Madrid 13 26
4. Villarreal 14 25
5. Barcelona 13 21
6. Sevilla 12 20
7. Celta de Vigo 14 19
8. Granada 12 18
9. Cádiz 13 18
10. Athletic Bilbao 14 17
11. Real Betis 13 16
12. Valencia 14 15
13. Eibar 13 15
14. Levante 13 14
15. Elche 12 14
16. Deportivo Alaves 14 14
17. Real Valladolid 14 14
18. Getafe 12 13
19. Huesca 14 11
20. Osasuna 13 11