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Davutoğlu cevapladı! AKP'den Gelecek Partisi'ne milletvekili geçecek mi?
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TV5'de yayınlanan Kulis Ankara programına konuk oldu. Davutoğlu, "AKP'den Gelecek Partisine milletvekili geçecek" iddialarını yanıtladı.
GÜNDEM 11.11.2020, 11:07
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TV5'de yayınlanan Kulis Ankara programında Mustafa Yılmaz'ın konuğu oldu.
Gündeme dair değerlendirmeler yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "AKP'den Gelecek Partisine milletvekili geçecek mi?" iddialarına yanıt verdi.
"Lütfi Elvan, AK Parti'den Gelecek Partisi'ne kaymaları engellemek için mi bakan yapıldı? " sorusuna Ahmet Davutoğlu dikkat çeken şu yanıtı verdi;
"AK Parti'de büyük bir kitlesel kayma var ve bu kitlelerin büyük çoğunluğu bize gelecek. Önce kitlesel kayma olacak daha sonra elitleri arasında bir çözülme olacak.Sayın Lütfi Elvan ve Naci Ağbal'ın benimle çalıştıkları dönemde dürüstlüklerine şahidim.
Ben bu arkadaşların önemli bir kısmıyla gönül bağım devam ediyor."
Gündeme dair değerlendirmeler yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "AKP'den Gelecek Partisine milletvekili geçecek mi?" iddialarına yanıt verdi.
"Lütfi Elvan, AK Parti'den Gelecek Partisi'ne kaymaları engellemek için mi bakan yapıldı? " sorusuna Ahmet Davutoğlu dikkat çeken şu yanıtı verdi;
"AK Parti'de büyük bir kitlesel kayma var ve bu kitlelerin büyük çoğunluğu bize gelecek. Önce kitlesel kayma olacak daha sonra elitleri arasında bir çözülme olacak.Sayın Lütfi Elvan ve Naci Ağbal'ın benimle çalıştıkları dönemde dürüstlüklerine şahidim.
Ben bu arkadaşların önemli bir kısmıyla gönül bağım devam ediyor."
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